Alexandre Lacazette kimdir? Lacazette nereli? Lacazette kaç yaşında? Lacazette hangi takımda

Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlamasıyla birlikte 2. hafta da geride kaldı. Fenerbahçe 2. haftanın puan durumuna bakıldığında 6 puanla ligde 4. sırada yer almakta. İddialı isimleri renklerine katan FB, yeni isimlerle de dirsek teması içinde. Bu isimler arasında Alexandre Lacazette de yer almakta. Peki Lacazette kimdir? Lacazette nereli? Lacazette kaç yaşında? Lacazette hangi takımlarda oynadı? İşte Lacazette hayatı...

Lacazette kimdir?

Alexandre Lacazette 28 Mayıs 1991 tarihinde Lyon, Fransa’da doğdu. Premier League ekiplerinden Arsenal'de forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapan Fransız millî futbolcudur.

Fransa'nın birçok yaş seviyesindeki millî takımlarda forma giymiş ve uluslararası organizasyonlarda kupa kazanmıştır. U-19 takımı ile 2010 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya karşı kazandıkları maçta gol atmıştır. Lacazette Fransa'nın Lyon şehrinde doğdu ve futbol kariyerine Elan Club Sportif Lyon'da başladı.

Alexandre Lacazette başarıları

Lyon

Coupe de France (1): 2011-12

Uluslararası

Fransa Fransa

Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası: 2010

2011 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası: Dördüncülük

Lacazette istatistik