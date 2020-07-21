Albaraka Portföy ve Angel Effect’ten Clotie’ye 700 bin TL’lik yatırım

Pandemi süreci ile birlikte girişimcilik ekosisteminde de hareketli günler yaşanırken Albaraka Portföy Yönetimi, Angel Effect’in de katıldığı törende Clotie’ye yatırım yaptıklarını açıkladı. Albaraka Portföy Yönetimi, girişimleri destekleyen fonları ile 2019 yılından bu yana 6. kez Garaj girişimlerine destek olurken, bugüne kadar ki yatırım tutarı da 4,5M TL’ye ulaştı.

Albaraka Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, Angel Affect CEO’su Orhan Bayram ve Clotie kurucu ekibinin katılımıyla bankanın genel müdürlüğünde imza töreni gerçekleştirildi.

Kişisel stilistlik, kolay alışveriş imkanı

Albaraka Garaj’ın üçüncü dönem girişimlerinden biri olan Clotie, yeni yatırım ile birlikte daha fazla kullanıcıya erişmeyi ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimini tüm ülkeye yaymayı hedefliyor. Clotie, alışveriş yaparak zaman harcamak istemeyenlere, platform içerisindeki stilistler aracılığıyla, kullanıcılarına kendi tarzlarına uygun olarak seçilen kombinleri evlerinde deneme ve beğendiklerini alma imkanı sunuyor. Ayrıca; online alışverişten farklı olarak kişisel stil danışmanlığı, kolay alışveriş, kolay iade hizmetlerini ve kıyafetleri satın almadan önce deneme imkanı sağlıyor.

“Start up’ları desteklemeye devam ediyoruz”

Albaraka Portföy Yönetimi’nin 2020 Mayıs ayında yeni kurmuş olduğu Albaraka Start-up GSYF ile Türkiye’deki girişimcileri desteklemeye devam edeceğini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku; “Pandemi sürecine rağmen yatırımlarımız sürüyor. Pandemi dönemi bizlere insan davranışının çok çabuk değişebileceğini gösterdi. Clotie’de bu dönemde hızla dönüşen, insan davranışlarına etki eden bir girişim. Bizi bu süreçte yatırım yapmaya iten dinamik bir yapıları var. Geçtiğimiz günlerde yine garaj girişimcilerimizden Vomsis’e 700 bin TL’lik yatırımda bulunmuştuk. Şimdi yine garaj girişimcilerimizden Clotie’ye Albaraka Start-up Fonu ile 500 bin TL yatırımda bulunmuş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte söz konusu yatırım desteğinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yatırım turuna katılan Angel Effect CEO’su Orhan Bayram ise; “Girişimcilik ekosisteminde girişimlerin daha hızlı ve nitelikli yatırıma erişebilmesi; melek yatırımcılar için uçtan uca yatırım süreçlerinin kolayca tamamlanabileceği bir platform yaratmak üzere çıktığımız yolda Türkiye ve 83 farklı ülkeden 1.000’in üzerinde girişimden yatırım başvurusu aldık. Bu başvurular arasından globalde başarı hikayeleri yaratacak ekiplere ve girişimcilere yatırım yapıyoruz. Türkiye, Amerika ve Estonya’da bugün ve geleceğin dünyasını şekillendireceğine inandığımız girişimlere yatırımları tamamladık. Clotie ile birlikte Türkiye’de başlayıp globale çıkacak bir başarı hikayesine daha ortak olduğumuza inanıyoruz. Yatırımlarımıza ve girişimlere desteğimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Clotie kurucu ortağı Engin Can Kurt; ''Clotie’yi insanlara kişisel, sorunsuz ve kolay alışveriş deneyimini yaşatmak için tasarladık. Öncelikli hedefimiz, sağladığımız kişiye özel alışveriş deneyimini tüm Türkiye’ye yayarak offline ve online alışverişte sıkça yaşanan sorunları çözmek ve kişisel stil danışmanlığı hizmetini erişilebilir hale getirmek. Aldığımız tohum yatırımı tamamen bunun için harcayacağız. İçinde bulunduğumuz dönemde yatırımların hız kesmeden devam etmesi Türkiye girişimcilik ekosistemi adına çok ümit verici. Yolculuğumuzun en başından beri bizi destekleyen, bize inanan başta Albaraka Portföy ve Angel Effect olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz'' dedi.