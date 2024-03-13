ALAŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2023/254

KARAR NO : 2024/192

Mahkememizin 26/01/2024 tarih ve 2023/254-2024/192 EK. Sayılı kararı ile sanık Mustafa Dönmez ( Şenol ve Emine oğlu, 15/12/1985 Alaşehir doğumlu, Manisa, Alaşehir, Türkmen mah/köy nüfusunda kayıtlı. Türkmen Mah. Türkmen 1 Sk. No:76 Alaşehir/ MANİSA adresinde oturur. TC Kimlik No:44413656980) hakkında TCK 86/1, 87/3, 29, 62/1 maddesi gereğince 8 ay 3 gün hapis , TCK 125/1, 129/1, 62 maddesi gereğince 1.100 TL adli para cezası verildiği, CMK 231 maddesi gereğince sanık hakkında verilen hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, müşteki Ayna Gylyjova 'nın ( Kılıc ve Jova kızı, 24/07/1979 Türkmenistan doğumlu Güzeltepe Mah. Okul önü Cad. Çengelköy Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:99192365554) açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş, bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunu 31. Mad.), tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvuru ile itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05/03/2024

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Basın No: ILN01999976