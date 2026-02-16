ALAPLI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ALAPLI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İLAN
ESAS NO : 2025/512 Esas Davacı Ayten Yalangün vekili tarafından mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası gereğince, muris 43316012640 TC kimlik numaralı, Ahmet ve Havva'dan olma, 01/07/1878 doğumlu Emine Acıkgöz'ün mirasçıları tespit edilemediğinden TMK'nın 594. Maddesi gereğince bir ay ara ile ilan yapılmasına karar verilmiş, son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatı bulunan kişilerin mahkememize başvurması, kimsenin başvurmaması halinde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere murisin mirasının Maliye Hazinesine geçeği ilan olunur. 31.12.2025
Basın No: ILN02381781