Resmi İlanlar ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ TEBLİGAT İLANIDIR

 

Sıra No Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç
1 7340663224 DAVID RATTIGAN XX XX Kapı No:XX Daire No:XX Tel: ALANYA ANTALYA 202201202212 0010 2023110266Mjg0000016 2023110214Mjs0000017 3.589.319,76
Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı, unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103, 104,105 ve 106. maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak 1 ( Bir) ay içerisinde bizzat veya vekili kanalı ile müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ve 1 (Bir) ay bitiminde müracaatta bulunulmadığı veya açık adresini bildirilmediği takdirde işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 1 (Bir) ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02338274