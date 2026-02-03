ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/382 Esas

Davacı Bedia Uyar ve Vehbi Erdoğan tarafından davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na karşı Antalya İli, Alanya İlçesi, İncekum Mahallesi 434 ada 6 parselde bulunan dava dilekçesi ekinde sunulan krokide B harfi ile gösterilen 4.573,057 m2 yüz ölçümüne sahip yerin kadastro çalışmaları sırasında tapuya Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, dava konusu taşınmazın vasıtalı zilyetlikle kullanıldığı, yaklaşık 70-80 yıl önce imar ihyasının tamamlandığı, taşınmazın öncesinde davacıların murisi Seydi Erdoğan tarafından kullanıldığı, ölümüyle mirasçılarına intikal ettiği, mirasçıların rızai taksim sözleşmesi sonrasında davacılara kaldığı, iş bu yerin davalı hazine adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile davacılar adına tapuya tescili talebine ilişkin dava açıldığı anlaşılarak tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2025/382 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur. 22/01/2026

