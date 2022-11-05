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Gündem Al sana kapak! TOGG’dan Fatih Altaylı’yı rezil eden paylaşım
Gündem

Al sana kapak! TOGG’dan Fatih Altaylı’yı rezil eden paylaşım

Fatih Altaylı, TOGG’un üretim bandının olmadığını iddia edip, "Sağda solda tek tük TOGG’lar var" demişti. TOGG'un sosyal medya hesabından üretim sürecine dair gururlandıran görüntüler paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 12:54:00 - 2022-11-05 12:59:04

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın TOGG’un Gemlik’teki fabrikasından gelen görüntüler için, “Ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük TOGG’lar var” demesinin ardından TOGG’un resmi hesabından araçların üretim aşamalarının gösteren bir video yayınlandı.

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik'te açılışı yapılan yerli otomobil TOGG'un üretildiği fabrika içinden bugüne kadarki en net görüntüler paylaşıldı. Otomobillerin üretim hattındaki serüvenine yer verilen videoda otomatik olarak çalışan robotlar dikkat çekiyor.

TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmış ancak açılıştan kısa süre sonra fabrika içinden paylaşılan bazı görseller özellikle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu görüntülerin ardından Fabrikanın tamamlanmadığı, araçların Gemlik'te üretilmediği iddiaları ortaya atılmıştı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, TOGG’un üretim bandının olmadığına yönelik yazısının ardından servis edilen Gemlik’teki fabrikaya ilişkin görüntüler için, “Ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük TOGG’lar var” demişti.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

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Yorumlar

Cabbar

Yalan algı ve iftira haberlere milyonluk cezalar olmalı. Yoksa bunun sonu gelmez. Bütün servetine el koyup yetmezse yıllarca hapis yatmalı. Bu kadar iftira sadece Türkiyede olur.

mmt

sayın akit fatih altaylı en baştan beri toggg u destekliyor ve mutlaka üretim bandını da paylaşacaklardı diyor zaten eleştirilecek başka çook şeyler varken bu mu haber
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