AKŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANDIR

ESAS NO : 2025/659

DAVACI : MEVLÜT SATICI

VEKİLİ : Av. SÜLEYMAN BOYACI

DAVALILAR:1-MALİYE HAZİNESİ,

2- AKŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ,

3- AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI,

4-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DAVA : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Davacı vekili davada; Konya ili, Akşehir İlçesi, Saray Mahallesi Kızılyer Mevkinde 8 pafta 362 ve 363 parsel olarak 290 m² ve 362 parsel 200 m² olarak toplam 490 m² olarak tersimat hatası sonucu müvekkili adına eksik tescil edilen taşınmazın önceki haritasında müvekkili murisi Dudu'nun kardeşinden satın alınan 2370 m² ve müvekkilinin murisinden kalan 1527 m²m² iki parça yer için (toplam 3897 m²) müvekkilinin maliki bulunduğu taşınmaz yönünden önceki tapu kaydına uygun olarak eksikliğin ve hatanın giderilmesi suretiyle tapu kadastro haritasına tesciline ve tapu kaydı oluşturularak tapuya tesciline karar verilmesine yönelik dava açılmıştır. Davacı vekili, Çay ile 362 ve 363 parsel arasındaki kalan tescil harici alanın davacıya ait olup 50 yılı aşkın süredir davacı tarafından kullanıldığını beyan etmiş ve tescil talebinde bulunmuştur.

Fen bilirkişisinin raporunda taşınmaz Konya İli Akşehir ilçesi Saray Mahallesinde 273 ada 82 parselin güneyi ile 273 ada 85-86 parsel numaralı taşınmazların doğusunda tescil harici bırakılan kısımda A harfi ile gösterilen (40.33 m²) yerde herhangi bir kullanımın olmadığı, hak iddiasında bulunulan B harfi ile gösterilen (1.264,65 m²) yer üzerinde ağaçların olduğu ve kullanımın olduğu tespit edildiği, dava konusu yerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan yerlerden olmadığı, dava konusu taşınmazın (A ve B) dere yatağında kazanılmadığı, halen aktif dere yatağında kalmadığı, derenin etkisi altında kalan yerlerden olmadığı yapılan keşif sonrasında düzenlenen jeoloji mühendisi ve jeodezi ve fotoğrametri mühendisi bilirkişisinden oluşan bilirkişi heyetinin raporundan tespit edilmiş olup,

İş bu ilana ve davacının dava konusu A ve B ile ifade edilen yeri davasız ve aralıksız olarak en az 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla kullanımına ilişkin TMK'nın 713. maddesine göre son ilandan başlayarak ÜÇ AY İÇİNDE koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa dava konusu taşınmazın davacı adına teciline karar verileceği ilan olunur.

