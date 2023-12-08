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Resmi İlanlar AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-08 00:01:00 -

AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/714 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya İli Akşehir İlçesi Karahüyük Mahallesi
ADA NO : 121
PARSEL NO : 58
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 183,40 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram GÖZEY, Şükrriye ÜNAL, Gülkadın GÖZEY, Ayşe GİRAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/714 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.  01/12/2023
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01945769