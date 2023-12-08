AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-12-08 00:01:00 -
AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/714 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya İli Akşehir İlçesi Karahüyük Mahallesi
ADA NO : 121
PARSEL NO : 58
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 183,40 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram GÖZEY, Şükrriye ÜNAL, Gülkadın GÖZEY, Ayşe GİRAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/714 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/12/2023
ADA NO : 121
PARSEL NO : 58
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 183,40 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram GÖZEY, Şükrriye ÜNAL, Gülkadın GÖZEY, Ayşe GİRAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/714 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/12/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01945769