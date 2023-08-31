AKSARAY SULTANHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023-08-31 00:00:00 -
AKSARAY SULTANHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
13 PARSEL ARSA satışı 2886 sayılı Kanununun 45. maddesine göre ihale edilecektir.
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|AKSARAY SULTANHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|b) Adresi
|:
|ZAFER MAHALLESI SEHIT MURAT CADDESI NO:1 68190 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3822422005 - 3822422806
|ç) İhale dokümanının görülebileceği yer
|:
|Sultanhanı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
2-İhale konusu satışın
|a) Adı
|:
|ARSA
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|13 PARSEL ARSA
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|SULTANHANI İLÇESİ
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|sözleşmenin imzalanmasını müteakiben ihale şartnamesine göre iş ve işlemler tesis edilecektir.
3-İhalenin
|a) İhale tarih ve saati
|:
|11/09/2023 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|SULTANHANI BELEDİYESİ MECLİS SALONU
4. Satışı Yapılacak Taşınmazlar
|SIRA NO
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ (M²)
|MUHAMMEN BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
|MAHALLE
|1
|1241
|3
|103,56
|2.589.000,00 TL
|78.000,00 TL
|İSTİKAMET
|2
|1241
|4
|75,54
|1.888.500,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|3
|1241
|5
|74,83
|1.870.750,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|4
|1241
|6
|74,12
|1.853.000,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|5
|1241
|7
|73,41
|1.835.250,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|6
|1241
|8
|72,70
|1.817.500,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|7
|1241
|9
|71,99
|1.799.750,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|8
|1241
|10
|71,28
|1.782.000,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|9
|1241
|11
|70,57
|1.764.250,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|10
|1241
|12
|69,86
|1.746.500,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|11
|1241
|13
|69,15
|1.728.750,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|12
|1241
|14
|68,45
|1.711.250,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
|13
|1241
|15
|67,74
|1.693.500,00 TL
|57.500,00 TL
|İSTİKAMET
5. Diğer hususlar:
A) İstekli sıfatı kazanmak isteyenler 250 TL bedel karşılığında ihale dökümanını Sultanhanı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin ederek Şartnamede istenilen belge ve evrakları belirtilen saate kadar Sultanhanı Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
B) Satışı yapılacak olan parseller yöresel el sanatları alanında olup parseller üzerinde sadece yöresel el sanatlarına yönelik yapılar tesis edilebilecektir.
#ilangovtr
Basın No: ILN01884433