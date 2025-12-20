AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki muhtelif mahallelerde bulunan arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:



Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Bağımsız Bölüm Kat Hisse Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 Kırımlı 118 1 4096,32 Arsa 2 Tam 14.337.000,00 430.110,00 2 Hasas 7001 5 1635,19 Arsa 4 Tam 21.250.000,00 637.500,00 3 K. Bölcek 4432 2 8527,00 Arsa 8 Tam 135.000.000,00 4.050.000,00 4 Zafer 4870 2 3512,00 Arsa 2 Tam 14.048.000,00 421.440,00 5 Zafer 6603 1 13821,54 Arsa 6 Tam 69.100.000,00 2.073.000,00 6 Zafer 6604 1 14761,38 Arsa 6 Tam 73.800.000,00 2.214.000,00 7 Zafer 6605 1 12124,88 Arsa 6 Tam 60.600.000,00 1.818.000,00 8 Zafer 6612 1 11670,84 Arsa 6 Tam 58.350.000,00 1.750.500,00 9 Zafer 6613 1 11033,12 Arsa 6 Tam 55.200.000,00 1.656.000,00 10 Zafer 6614 1 18037,26 Arsa 4 Tam 81.150.000,00 2.434.500,00 11 Zafer 6615 1 8631,40 Arsa 6 Tam 43.150.000,00 1.294.500,00 12 Zafer 6628 1 5638,94 Arsa 2 Tam 24.250.000,00 727.500,00 13 Zafer 6629 1 13409,58 Arsa 6 Tam 67.050.000,00 2.011.500,00 14 Zafer 6630 1 14005,74 Arsa 6 Tam 70.000.000,00 2.100.000,00 15 Zafer 6631 1 17996,76 Arsa 4 Tam 81.000.000,00 2.430.000,00 16 Zafer 6632 1 17037,07 Arsa 4 Tam 76.700.000,00 2.301.000,00 17 Zafer 6633 1 12943,57 Arsa 6 Tam 64.700.000,00 1.941.000,00 18 Zafer 6634 1 5372,45 Arsa 6 Tam 26.850.000,00 805.500,00 19 Zafer 6636 1 7677,01 Arsa 2 Tam 33.000.000,00 990.000,00 20 Zafer 6637 1 11492,30 Arsa 6 Tam 57.500.000,00 1.725.000,00 21 Zafer 6638 1 10468,65 Arsa 6 Tam 52.350.000,00 1.570.500,00 22 Zafer 6639 1 14923,61 Arsa 6 Tam 74.600.000,00 2.238.000,00 23 Zafer 6640 1 20876,05 Arsa 6 Tam 104.000.000,00 3.120.000,00 24 Zafer 6641 1 9881,92 Arsa 6 Tam 49.400.000,00 1.482.000,00 25 Zafer 6607 1 2836,50 Arsa 2 Tam 15.598.000,00 467.940,00 26 Bahçesaray 8200 1 5015,5 Arsa (Sanayi Alanı) Tam 50.000.000,00 1.500.000,00 27 Paşacık 7419 1 16482,47 Arsa 8 Tam 412.000.000,00 12.360.000,00 28 Paşacık 7426 2 4824,56 Arsa 8 Tam 120.000.000,00 3.600.000,00 29 Ereğlikapı 5442 1 8454,00 Arsa 4 ve 6 Tam 169.000.000,00 5.070.000,00 30 Ereğlikapı 5439 5 3714,00 Arsa 6 Tam 74.000.000,00 2.220.000,00 31 Ereğlikapı 5437 2 1278,00 Arsa 4 Tam 19.000.000,00 570.000,00 32 Ereğlikapı 5437 3 1346,00 Arsa 4 Tam 20.000.000,00 600.000,00 33 Ereğlikapı 5437 4 1616,00 Arsa 4 Tam 24.000.000,00 720.000,00 34 Ereğlikapı 7634 13 1397,00 Depolu 4 Katlı Mağaza C/1 Tam 130.000.000,00 3.900.000,00 35 Taşpazar 6074 9 5726,4 Arsa 6 Tam 105.000.000,00 3.150.000,00 36 Taşpazar 6074 10 5726,4 Arsa 6 Tam 110.000.000,00 3.300.000,00 37 Taşpazar 6074 11 5729,39 Arsa 6 Tam 125.000.000,00 3.750.000,00 38 Taşpazar 5230 18 3199,00 Arsa 6 Tam 60.000.000,00 1.800.000,00 39 Taşpazar 5230 19 3035,00 Arsa 6 Tam 56.000.000,00 1.680.000,00 40 Taşpazar 2422 2 4168,21 Arsa 8 Tam 300.000.000,00 9.000.000,00



İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi temin edilebilecektir.



3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi uyarınca, 36–37- 40–43’üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 20-01-2026 Salı SAAT 12.00

d) İhale tarihi ve saati: 20-01-2026 Salı Saat: 14.00 Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu



4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Teklif mektubunu,

d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi



5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 20-01-2026 Salı günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.



6-Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir;

Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’ı peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.



7- İhale konusu taşınmazların satışından KDV alınmayacaktır.

İlan Olunur.

