AKSARAY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/287 Esas

KARAR NO : 2025/816

Davacı Koncagül KOÇAK tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Ercan ÇINAR'ın yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle yurt dışına çıkartılan tebligatların tebliğ yapılamaması ve yeni adresinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davalı Ercan ÇINAR'ın yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.



HÜKÜM :



Davanın KABULÜNE, dava konusu;



1- Aksaray ili, Merkez ilçesi, Karakuyu Köyü. 73 parsel, 75 parsel, 81 parsel, 102 ada 7 parsel, 106 ada 17 parsel, 106 ada 24 parsel, 107 ada 16 parsel, 107 ada 24 parsel, 119 ada 3 parsel, 126 ada 22 parsel, 127 ada 4 parsel, 130 ada 4 parsel sayılı taşınmazlardaki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,



2-Taşınmazlar üzerindeki hak ve mükellefiyetler ile birlikte UMUMA AÇIK SATIŞ YAPILMASINA,



3-Satış bedelinin paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına,



4-Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğu memurlarının görevlendirilmesine,



Dair, yapılan incelemede davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen hüküm, HMK 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, HMK 342. maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK 343. maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/01/2026

