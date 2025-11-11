AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2024/158 Esas

KARAR NO : 2025/645

DAVALI : HASRET EKECİK -62614384150 Ramazan ve Şengülkızı 22/12/1998 d.lu



ADRES : 10 Rue Romaın Rolland Nemours 77140 -9890 FRANSA



Davacı İSMAİL EKECİK tarafından davalı HASRET EKECİK aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

Yukarıda açıkça izah edildiği üzere;



DAVANIN KABULÜNE,



1- Aksaray İli Merkez İlçesi, Çavdarlılar mahallesi/köyüCilt No:70 Hane No:11 BSN:95'te kayıtlı Ramazan ve Şengül'den olma Melun/Fransa 22/12/1998 doğumlu 62614384150 TC kimlik numaralı Hasret Ekecik ile aynı yer BSN:104'te nüfusa kayıtlı Bekir ve Pempe'den olma Aksaray 06/01/1995 doğumlu 16286929430 TC kimlik numaralı İsmail Ekecik'in Fransa Cumhuriyeti Fontanebleau Mahkemesinin08/09/2022 tarih 22/00065 noluve 02/03/2023 tarihli kesinleşme tarihli yabancı mahkeme ilamının boşanma kararı yönüyle MÖHK'nin 50-58 maddeleri uyarınca TANINMASINA,



2- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,



3- Davacı tarafın vekalet ücreti talebi bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,



4- 2025 yılı itibariyle alınması gereken 615,40 TL nisbi harçtan dava açılırken alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile geriye kalan 187,80 TL nispi harcın davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesine,



5- Kararın kesinleşmesi akabinde yatırılan gider avansından artan kalan kısmın ilgili tarafa iadesine,



Dair, gerekçeli kararın davalıya ve davacı vekiline tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.



Tebliğ yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 06/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02330374