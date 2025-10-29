AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2020/149 Esas

KARAR NO : 2023/415

Davacılar Hacer TEYMEN ve Yeter ZENGİN tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Rafiye YILMIŞ'ın yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle yurt dışına çıkartılan tebligatların tebliğ yapılamaması ve yeni adresinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davalı Rafiye YILMIŞ'ın yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM :



Davanın KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ ile;



1-Davalılardan Fadimeana Çalışkan(Sağdıç)'ın malik sıfatı olmadığından bu kişi yönünden davanın pasif husumet yokluğu nedeni ile REDDİNE,



2-Dava konusu;



-Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 771 Ada, 1 Parsel,



-Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 892 Ada 10 Parsel sayılı taşınmazlar yönünden davanın feragat nedeniyle REDDİNE,



3-Dava konusu;



-Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 660 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 6069 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 662 Ada 4 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 662 Ada 5 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 662 Ada 6 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 665 Ada, 12 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 674 Ada 1 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 674 Ada, 2 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 674 Ada 5 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 674 Ada 6 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 674 Ada 7 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 675 Ada 1 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 675 Ada 2 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 675 Ada 3 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 675 Ada 4 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 767 Ada 5 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 890 Ada 2 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 890 Ada 3 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 891 Ada 3 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 891 Ada 4 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 891 Ada 5 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 891 Ada 6 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 891 Ada 7 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 891 Ada 8 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 1122 Ada 3 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 1045 Ada 36 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü,1028 Ada 9 Parsel, -Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç köyü, 1061 Ada 3 Parsel sayılı; taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,



4-Satış bedelinin paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına,



5-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında karar ve ilam harcının paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında alınmasına, peşin alınan 54,40 TL'nin mahsubuna,



6-Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğu memurlarının görevlendirilmesine,



Dair, yapılan inceleme sonunda davacı ve davalı vekillerinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen hüküm, HMK 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, HMK 342. maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK 343. maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/09/2025

