AKSARAY 2. AİLE MAHKEMESİ
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AKSARAY 2. AİLE MAHKEMESİ
T.C.
AKSARAY 2-ci AİLƏ MƏHKƏMƏSİNDƏN
ƏSAS NÖMRƏSİ: 2022/172 Əsas
CAVABDEH: PERVANE ABDULHALİGOVA OKUR
İddiaçı/iddiaçılar tərəfindən əleyhinizə açılmış Boşanma (Nikah Birliyinin Əsasından SarsılmasıSəbəbi ilə Çəkişməli Boşanma) işi üzrə aparılan məhkəmə araşdırmasında;
Məhkəməmiz tərəfindən iddia ərizəsində göstərilən ünvanınıza məhkəmə gününü bildirmək üçünçağırış göndərilmiş, lakin ünvanınızdan ayrıldığınız səbəbilə bildiriş təqdim edilə bilməmişdir. Ünvanaraşdırmasından da nəticə əldə olunmadığı üçün iş üzrə tənzimləmə protokolunun elan yolu iləbildirilməsinə qərar verilmişdir.
Sizə göndərilən iddia ərizəsi və tənzimləmə protokolunun bildiriş tarixindən etibarən 2 həftə ərzindəişə cavab verməyiniz tələb olunur. HMK-nın 318-ci maddəsinə əsasən cavab ərizəsində göstərilən vəəlinizdə olan sənədlərin əsillərini, iddiaçı sayından bir nüsxə artıq hazırlanmış surətləri ilə birlikdə vəya yalnız nümunələrini məhkəməmizə təqdim etməyiniz, başqa qurum və ya təşkilatlardan gətiriləcəksənəd və iş materialları varsa, bunları açıq şəkildə bildirməyiniz lazımdır. Cavab ərizəsini təqdimetmək üçün iki həftəlik müddətiniz olduğu, bu müddət ərzində cavab verilmədiyi təqdirdə HMK-nın128-ci maddəsinə əsasən iddiaları inkar etmiş sayılacağınız ELANEN BİLDİRİLİR vəXƏBƏRDARLIQ EDİLİR.
Bu sənəd tərəfimdən türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02505558