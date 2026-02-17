AKSARAY 2. AİLE MAHKEMESİ

إعــلان

صادر عن

محكمة الأسرة الثانية في أكسراي – رئاسة المحكمة

الجمهورية التركية

رقم الأساس: 2019/108

المدعى عليه:

RKIA OUCHENE OTUK

(ابن لحسن ونجيمة، من مواليد 21/01/1990، مكان الولادة: الداخلة / المملكة المغربية)

العنوان: الداخلة / المملكة المغربية

في الدعوى المقامة ضدكم من قبل المدعي/المدعين بطلب الطلاق بسبب انهيار رابطة الزوجية من أساسها (طلاق نزاعي)، وأثناء نظر المحكمة في هذه الدعوى؛

قامت محكمتنا بإصدار تبليغ إلى العنوان المذكور في عريضة الدعوى لإبلاغكم بتاريخ الجلسة، إلا أنه تعذر تبليغكم بسبب مغادرتكم للعنوان المذكور. كما لم تُسفر أعمال التحري عن العنوان عن أي نتيجة. وبناءً عليه، تقرر تبليغ عريضة الدعوى وتاريخ الجلسة عن طريق الإعلان.

موعد الجلسة:

يوم 10/03/2026 الساعة 09:40

يتوجب عليكم الحضور شخصيًا إلى الجلسة المذكورة، أو توكيل محامٍ لتمثيلكم. وفي حال عدم الحضور، فسيستمر النظر في الدعوى في غيابكم وفقًا لأحكام المادة 213/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية (H.U.M.K) المعدل بالقانون رقم 3156.

ويُعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ قانوني قائم مقام عريضة الدعوى وتاريخ الجلسة.



تمت ترجمة هذا المستند من اللغة التركية إلى اللغة العربية من قبلي.

أكسراي، 05/02/2026

درويش محمد غَلَن

مترجم محلف

#ilangovtr

Basın No: ILN02401220