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ESAS NO : 2022/463 Esas

KARAR NO : 2024/418

Davacı MEDİNE ACAR tarafından davalı Seviye Sungur ve diğer davalılaraleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :



1-Davanın kısmen kabulü ile



A- Davacının, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Taşpazar mahallesi 4163 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 15/02/2024 tarihli fen bilirkişi raporunda A, B harfleri ile gösterilen müstakil eve ilişkin açtığı davanın hukuki yarar yokluğundan usulden reddine,



B- Davacının, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Taşpazar mahallesi 4163 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan kümes yapısı ve tel çitle ilgili olarak talebinin reddine,



C- Davacın Aksaray ili, Merkez ilçesi, Taşpazar mahallesi 4163 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan ağaç taleplerinin kısmen kabulü ile, 18 adet üzüm asması, 2 adet elma, 2 adet kayısı, 1 adet erik, 1 adet ceviz ve 1 adet iğde ağacının davacı tarafından meydana getirildiğinin tespitine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

Davacı tarafından peşin yatırılan 1.024,65 TL harcın ...6,94 TL'sinin Seviye Sungur'dan, alınarak davacıya verilmesine,



Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen toplam 18.185,55 TL yargılama giderinin davanın kabul ve reddedilen miktarı gözetilerek 1.827,25 TL'nin;... 12,38 TL'sinin Seviye Sungur'dan, alınarak davacıya verilmesine, bakiye miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T.ne göre hesaplanan 15.000 TL vekalet ücretinin;.... 101,69 TL'sinin Seviye Sungur'dan,alınarak davacıya verilmesine,



Dair verilen karar davalı Seviye Sungur'un tüm araştırmalara rağmen tespit edilen adreslerine tebligatın yapılamadığındanişbu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.



Davacı vekili tarafından mahkememize23/09/2023 tarihinde istinaf dilekçesi sunulduğu,dilekçesinde ;Davacı müvekkil Medine Acar'ın, Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpazar Mah. 4163 ada 1 parsel sayılı taşınmazda hissedar olup, taşınmaz üzerinde yer alan müstakil ev, kümes, tel çit, depo ve çeşitli meyve ağaçlarının tamamen kendi emeği ve masraflarıyla meydana getirildiğini ileri sürerek muhdesat aidiyetinin tespitini talep ettiğini, mahkemece yapılan yargılama sonucunda: Müstakil ev yönünden davanın hukuki yarar yokluğundan reddine, Kümes ve tel çit yönünden davanın reddine, Üzüm bağı ve bazı meyve ağaçlarının davacı tarafından dikildiği kabul edilerek bu kısımda kısmen kabulüne karar verildiğini, oysa ki dosya kapsamındaki tanık beyanları, abonelik kayıtları, faturalar ve bilirkişi raporları, müvekkilin evin yeniden inşasını ve diğer muhdesatları tamamen kendi imkânlarıyla yaptığını açıkça ortayakoyduğunu, mahkeme kararında bu deliller gereği gibi değerlendirilmediğini, hukuka aykırı şekilde kısmen ret kararıverildiğini, yerel Mahkeme kararı usul ve yasaya aykırı olduğunu, yerel Mahkeme, yanlış gerekçeler ve dava dilekçesinde belirttikleri hususlarda araştırma yapmaksızın eksik inceleme sonucu davanın reddine karar verdiğini, bu gerekçelerle mahkememizce verilen kararın kaldırılarak yeniden hüküm kurulmasının talep edildiği, talepleri doğrultusunda davanınkabulüne karar verilmesini talep ettikleri anlaşılmakla işbu istinaf dilekçesine karşıişbu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iki haftalık yasal süre içerisinde istinafdilekçesine karşı cevap verileceğinin ihtarına, aksi takdirde istinafcevap süresinden vazgeçmiş sayılacağıilanen tebliğ olunur.



Karar Tarihi: 07/11/2024



İstinaf Tarihi: 23/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02604609