Akit yazdı tarihi yanlıştan dönüldü

Hakkı Bilir İstanbul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili gazeteniz Akit, devletin ilgili birimlerini ve kamuoyunu bilgilendirici sayısı binleri bunlar, haber, köşe yazısı ve makaleyi sayfalarından okuyucusuyla buluşturdu. Yürürlüğe girdiği 2011 yılından bu yana milyonlarca ailenin dağılmasına neden olan ve eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmasına zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına giden sürecin önünü Akit açtı.

Kamuoyunun sesi olduk

Milletimizin ekseriyetinin karşı çıktığı ve yürürlükte kaldırılması için çaba gösterdiği İstanbul Sözleşmesi’nin meydana getirdiği tahribatla ilgili Akit unutulmaz bir yayıncılık örneği sergiledi. Her zaman devletinin ve milletini yanında olan Akit Gazetesi, sosyolojik yapımızı dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması için sürekli olarak yapıcı uyarılarda bulundu. Seküler, muhafazakar ve liberal olmak üzere toplumun her kesiminden insanın İstanbul Sözleşmesi nedeniyle yaşadığı mağduriyeti devletin yetkilileriyle paylaşan Akit, bu alanda dünya tarihinde eşine az rastlanır bir gazetecilik örneği sergiledi. Akit, İstanbul Sözleşmesi’nin yıkıcı etkilerini konu alan 150 adet haberi muhtelif tarihlerde manşetinden ve sürmanşetinden servis etti. Fikri takibin en nadide örneği de dünya basın tarihine geçmiş oldu.

150 manşet attık

Akit’in bu noktadaki ısrarlı tavrı da sadece 150 manşetle sınırlı kalmadı. İstanbul Sözleşmesi nedeniyle doğrudan ya da dolaylı mağduriyet yaşayan insanlara da Akit ses oldu. Sosyologlar, psikologlar ve hukukçular başta olmak üzere konunun uzmanlarıyla görüşen Akit, kadınların da asla mağdur olmayacağı yeni bir düzenlemenin yapılması ve İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması gerektiğini beyan etti. Bu fikrin takibin sonucunda ise 549 haber, makale ve köşe yazısını yayınlamış oldu. 22 Ocak 2019 tarihinde manşetinden “Fesat sözleşme iptal edilsin” manşetiyle çıkan Akit, 10 Ağustos 2020 tarihinde attığı “İstanbul Sözleşmesi enkaza çevirdi” manşetiyle de sözleşmenin yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Binleri bulan haber yaptık

25 Ağustos 2020 de ise “İfsad sözleşmesi tamamen kaldırılsın” manşetiyle Türk kamuoyunun karşısına çıkan Akit, “Sözleşmeyi feshedip özümüze dönelim” ve ‘O sözleşme nas değil” manşetleriyle de sürecin hızlanmasına katı sağladı. “İstanbul Sözleşmesi’ne karşı güç birliği çağrısı” sürmanşetiyle de Aile STK’larının sözleşmeye karşı attığı en kararlı adım, Akit sayfalarında yer bulmuştu.