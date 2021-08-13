Akiş GYO Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Akiş GYO ikinci kez yayımladığı “Sürdürülebilirlik Raporu” ile faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme odaklı uygulamalarını açıkladı. 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 arası operasyonlarını kapsayan rapor, şirketin gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarını ve şirketin döngüsel ekonomiye katkısını ve aynı zamanda Akiş GYO’nun katılımcısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İlerleme Bildirim Raporu niteliğinde bir analizi de ortaya koyuyor. AKİŞ GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, “Alışveriş merkezlerimizde, binalarda enerji verimliliği kapsamında; aydınlatma, iklimlendirme, dijitalleşme yönünde adımlar atarak verimlilik artışını hedefledik. Adımlarımızın bu süreçteki geri dönüşleri de besleyeceğinden eminiz. Bunlar arasında AVM’lere ulaşımda elektrikli araçların teşvik edilmesi, atıkların ileri dönüşümü ve karbon ayak izini azaltacak girişim ve insiyatiflerin geliştirilmesine odaklanmayı belirledik” diye konuştu.