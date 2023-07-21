AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
2023-07-21 00:00:00 -
AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ AÇILDIĞINA DAİR İLAN
Dosya No: 2023/ 32 TEREKE
Dosya No: 2023/ 32 TEREKE
Atatürk Mah.343 Sk.No:1 İç Kapı No:6 Akhisar Manisa adresinde mukim 62041065004 TC.Kimlik Nollu MUZAFFER KARANIN terekesinin AKHİSAR Sulh Hukuk Mahkemesinin, 09/05/2023 Tarih ve 2023/1421 Esas , 2023/1444 Karar sayılı kararları ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.tasfiye işlemleri yukarda numarası yazılı dosyamızdan yapılmaktadır.Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.
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Basın No: ILN01863304