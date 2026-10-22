  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in ve Yunanistan'ın korkulu rüyası! Erdoğan'ın kravatında bomba detay Siyonist terör Batı Yaka’da azar vurdu! Filistinlilerin ekmeğine göz diken işgalci güçlerden çifte standart rezaleti! Küresel enerji krizine karşı stratejik hamle! Türkiye ve Japonya bağımsız enerji vizyonunda güçlerini birleştiriyor! Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturması açıklaması Enkazdan acı haber geldi: Kardeşlerden birinin cansız bedeni çıkarıldı Türkiye’nin yerli ve milli sağlık hamlesi sınırları aştı! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Güney Kore’de dev sağlık diplomasisi! Cevdet Yılmaz başta emekliler olmak üzere tüm Türkiye’yi heyecanlandırdı: 2027 bütçesi refah bütçesi olacak! Toplumun satın alma gücü artacak! Aslan destan yazdı J.P. Morgan’dan Türkiye’de dikkat çeken adım! SPK’ya başvurmaya hazırlanıyor Ahlaksızlığa aracı olan sosyal medya rezaletine yargıdan tokat! "Manifest" grubunun kurucusu Tolga Akış için hapis talebi!
Yerel Akhisar karayolunda feci kaza! Yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı
Yerel

Akhisar karayolunda feci kaza! Yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Akhisar karayolunda feci kaza! Yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde devlet karayolunda seyir halindeki bir otomobil, aniden yola fırlayan koyun ve keçi sürüsüne çarptı. Novada Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana gelen kazada, çarpmanın şiddetiyle savrulan hayvanlardan 3 keçi olay yerinde telef olurken, otomobilde de ağır maddi hasar oluştu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde karayolunda seyir halindeki otomobilin yola çıkan koyun ve keçilere çarpması sonucu 3 keçi telef oldu.

Kaza, 20 Ekim Salı günü Akhisar devlet karayolunda Novada Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda ilerleyen otomobil, yol kenarında otlayan koyun ve keçilerin aniden yola çıkması üzerine küçükbaş hayvanlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvanlardan 3 keçi telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi. 

Kayseri’de kahreden feci kaza! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Kayseri’de kahreden feci kaza! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Yerel

Kayseri’de kahreden feci kaza! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Sabahın ilk ışıklarında feci kaza! İşçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı
Sabahın ilk ışıklarında feci kaza! İşçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı

Aktüel

Sabahın ilk ışıklarında feci kaza! İşçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı

Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Yaşam

Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Temizlik ateşi yakan yaşlı adam ateşin içine düşerek hayatını kaybetti!
Temizlik ateşi yakan yaşlı adam ateşin içine düşerek hayatını kaybetti!

Yerel

Temizlik ateşi yakan yaşlı adam ateşin içine düşerek hayatını kaybetti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23