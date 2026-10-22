Akhisar karayolunda feci kaza! Yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde devlet karayolunda seyir halindeki bir otomobil, aniden yola fırlayan koyun ve keçi sürüsüne çarptı. Novada Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana gelen kazada, çarpmanın şiddetiyle savrulan hayvanlardan 3 keçi olay yerinde telef olurken, otomobilde de ağır maddi hasar oluştu.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde karayolunda seyir halindeki otomobilin yola çıkan koyun ve keçilere çarpması sonucu 3 keçi telef oldu.
Kaza, 20 Ekim Salı günü Akhisar devlet karayolunda Novada Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda ilerleyen otomobil, yol kenarında otlayan koyun ve keçilerin aniden yola çıkması üzerine küçükbaş hayvanlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvanlardan 3 keçi telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi.