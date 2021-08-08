Akdenizli mobilyacılardan 63.3 milyon dolarlık ihracat

Birlik, ilk 7 ayda ise ihracatını yüzde 34 artırarak 492 milyon dolara çıkardı. AKAMİB, temmuz ayında mobilyada 38.9 milyon dolarlık ihracat yaptı. Orman tali ürünlerinde de 4.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, ülke ekonomisine katkılarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kılıçer, “İhracatımızın yüzde 60’ını oluşturan mobilya sektörü, ilk 7 ayda ihracatını yüzde 33.5 artırarak 291 milyon dolara yükseltti. Artık dünyanın dört bir yanında Türk mobilyaları biliniyor ve yaptığımız tanıtım faaliyetleri sayesinde farklı ülkelerden talepler geliyor” diye konuştu.