Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır?

Her ne kadar Akdeniz ülkesi olsak da, her geçen gün büyüyen şehirlerimiz, etrafımızı saran fastfood restoranlar, ve kısıtlanan vaktimiz yüzünden Akdeniz kültürünün beslenme tarzını unutmak üzereyiz. Yazın gelmesiyle fazla kilolarından kurtulmak isteyenler diyet araştırmaları yapıyor. Diyet alternatiflerinden biri de sağlıklı kilo vermeye yardımcı olan Akdeniz diyeti. Peki Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır? İşte merak edilen bu soruların ayrıntıları...

Akdeniz diyeti nedir?

Akdeniz diyeti, diyetten çok sağlıklı yaşam biçimidir. Akdeniz diyetine bu ismin verilmesi, Akdeniz ve Ege bölgesindeki gıdaların tüketilmesiyle alakalıdır. Ayrıca Akdeniz diyeti, Yunanistan Girit bölgesi ve İtalya’nın güneyinde yaşayan halkın beslenme alışkanlıklarını da içerir.

Akdeniz diyetinde neler var?

• Meyve, sebze, tahıl, baklagil ve fıstık gibi bitki temelli besinler

• Tereyağı, zeytinyağı ve kanola yağı gibi sağlıklı yağlar

• Gıdaları tatlandırmak için tuz yerine ot ve baharat kullanma

• Ayda birkaç kez kırmızı et tüketimi

• Haftada en az iki kez balık ve kümes hayvanları yemek

• İsteğe bağlı olarak az miktarda kırmızı şarap içmek

• Düzenli ve sık egzersiz yapmak

Akdeniz diyetinin faydaları nelerdir?

Akdeniz kıyı ülkelerinde yaşayan insanların yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu fark edilince onların besleme sistemi yaygınlaşmıştır. Araştırmalara göre Akdeniz diyeti insan sağlığı için çok faydalıdır. Akdeniz diyetinde doymamış yağ asitlerinin zengin olması, antioksidan kaynaklarının tüketilmesi ve lif içeriğinin yüksek olması başta beyin sağlığı olmak üzere sindirim sistemine kadar birçok yönden etkilidir.

• Alzheimer hastalığından korur

• Depresyon ve parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır

• Kansere karşı koruyucu etki gösterir

• Bağışıklık sistemini güçlendirir

• Bağırsakları düzenli çalıştırır ve hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır

• Kalp ve damar sağlığına iyi gelir

• Yüksek tansiyon ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur

• Diyabet görülme riskini azaltır

• Kalp krizi riskini azaltır

• Sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar

• Damar sertliği gibi sorunları azaltır

• Damar tıkanıklığına engel olur

Akdeniz diyetini kimler yapabilir?

Akdeniz diyetini herkes yapabilir. Kalp hastalığını koruduğu için ailesinde kalp hastalığı olan kişilerin uygulamasında ekstra fayda vardır.

Akdeniz diyeti ne kadar sürdürülmelidir?

Akdeniz diyetinin herhangi bir zararı olmadığı için belli bir süre kısıtlaması yoktur. Akdeniz diyeti uygulayan kişilerin şuana kadar sağlıksal açıdan hiçbir sıkıntı yaşamamıştır. Akdeniz diyeti ile dengeli beslenmeye özen gösterip vücudu aç bırakmadığınız sürece bu diyeti yaşam biçimi haline getirebilirsiniz.

Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

Akdeniz diyetinde sabah kahvaltılarında 1- 2 dilim kepek veya çavdar ekmeği, 1 dilim yağsız peynir, dilediğiniz kadar domates ve salatalık, 5 adet zeytin, 5 adet çiğ fındık veya 5 adet çiğ badem yiyebilirsiniz. Ayrıca şeker oranı az olan mevsim meyvesi de ekleyebilirsiniz. Mevsimine göre domates salatalık yerine havuç, turp gibi gıdalar da tüketebilirsiniz.

Akdeniz diyetinin öğle öğünü için alternatif çeşitler üretebilirsiniz. Her gün salata ve ayran tüketmeye özen gösterin. 1 simit, 1 sandviç ya da peynirli omlet yiyebilirsiniz. Ayrıca hafta bir yarım kilo kadar karışık meyve salatası da sizin için ideal olacaktır.

Akdeniz diyetinde akşam öğünü için salata ve yoğurt mutlaka tüketmelisiniz. Salatanın yanına ızgara veya buğulama olarak pişen balık veya 1 porsiyon sebze yemeği yiyebilirsiniz. Ara sıra yemeklerinizin içerisine kıyma ya da tavuk ilave edebilirsiniz. Akşam yemeklerinizde kesinlikle ekmek tüketmemelisiniz. Acıkmamak için bol bol su için.