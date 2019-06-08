0553 313 94 23

Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır?

Her ne kadar Akdeniz ülkesi olsak da, her geçen gün büyüyen şehirlerimiz, etrafımızı saran fastfood restoranlar, ve kısıtlanan vaktimiz yüzünden Akdeniz kültürünün beslenme tarzını unutmak üzereyiz. Yazın gelmesiyle fazla kilolarından kurtulmak isteyenler diyet araştırmaları yapıyor. Diyet alternatiflerinden biri de sağlıklı kilo vermeye yardımcı olan Akdeniz diyeti. Peki Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır? İşte merak edilen bu soruların ayrıntıları...

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:20
Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır?

Her ne kadar Akdeniz ülkesi olsak da, her geçen gün büyüyen şehirlerimiz, etrafımızı saran fastfood restoranlar, ve kısıtlanan vaktimiz yüzünden Akdeniz kültürünün beslenme tarzını unutmak üzereyiz. Yazın gelmesiyle fazla kilolarından kurtulmak isteyenler diyet araştırmaları yapıyor. Diyet alternatiflerinden biri de sağlıklı kilo vermeye yardımcı olan Akdeniz diyeti. Peki Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır? İşte merak edilen bu soruların ayrıntıları...

Akdeniz diyeti nedir?

Akdeniz diyeti, diyetten çok sağlıklı yaşam biçimidir. Akdeniz diyetine bu ismin verilmesi, Akdeniz ve Ege bölgesindeki gıdaların tüketilmesiyle alakalıdır. Ayrıca Akdeniz diyeti, Yunanistan Girit bölgesi ve İtalya’nın güneyinde yaşayan halkın beslenme alışkanlıklarını da içerir.

Akdeniz diyetinde neler var?

• Meyve, sebze, tahıl, baklagil ve fıstık gibi bitki temelli besinler
• Tereyağı, zeytinyağı ve kanola yağı gibi sağlıklı yağlar
• Gıdaları tatlandırmak için tuz yerine ot ve baharat kullanma
• Ayda birkaç kez kırmızı et tüketimi
• Haftada en az iki kez balık ve kümes hayvanları yemek
• İsteğe bağlı olarak az miktarda kırmızı şarap içmek
• Düzenli ve sık egzersiz yapmak

Akdeniz diyetinin faydaları nelerdir?

Akdeniz kıyı ülkelerinde yaşayan insanların yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu fark edilince onların besleme sistemi yaygınlaşmıştır. Araştırmalara göre Akdeniz diyeti insan sağlığı için çok faydalıdır. Akdeniz diyetinde doymamış yağ asitlerinin zengin olması, antioksidan kaynaklarının tüketilmesi ve lif içeriğinin yüksek olması başta beyin sağlığı olmak üzere sindirim sistemine kadar birçok yönden etkilidir.

• Alzheimer hastalığından korur
• Depresyon ve parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır
• Kansere karşı koruyucu etki gösterir
• Bağışıklık sistemini güçlendirir
• Bağırsakları düzenli çalıştırır ve hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır
• Kalp ve damar sağlığına iyi gelir
• Yüksek tansiyon ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur
• Diyabet görülme riskini azaltır
• Kalp krizi riskini azaltır
• Sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar
• Damar sertliği gibi sorunları azaltır
• Damar tıkanıklığına engel olur

Akdeniz diyetini kimler yapabilir?

Akdeniz diyetini herkes yapabilir. Kalp hastalığını koruduğu için ailesinde kalp hastalığı olan kişilerin uygulamasında ekstra fayda vardır.

Akdeniz diyeti ne kadar sürdürülmelidir?

Akdeniz diyetinin herhangi bir zararı olmadığı için belli bir süre kısıtlaması yoktur. Akdeniz diyeti uygulayan kişilerin şuana kadar sağlıksal açıdan hiçbir sıkıntı yaşamamıştır. Akdeniz diyeti ile dengeli beslenmeye özen gösterip vücudu aç bırakmadığınız sürece bu diyeti yaşam biçimi haline getirebilirsiniz.

Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

Akdeniz diyetinde sabah kahvaltılarında 1- 2 dilim kepek veya çavdar ekmeği, 1 dilim yağsız peynir, dilediğiniz kadar domates ve salatalık, 5 adet zeytin, 5 adet çiğ fındık veya 5 adet çiğ badem yiyebilirsiniz. Ayrıca şeker oranı az olan mevsim meyvesi de ekleyebilirsiniz. Mevsimine göre domates salatalık yerine havuç, turp gibi gıdalar da tüketebilirsiniz.

Akdeniz diyetinin öğle öğünü için alternatif çeşitler üretebilirsiniz. Her gün salata ve ayran tüketmeye özen gösterin. 1 simit, 1 sandviç ya da peynirli omlet yiyebilirsiniz. Ayrıca hafta bir yarım kilo kadar karışık meyve salatası da sizin için ideal olacaktır.

Akdeniz diyetinde akşam öğünü için salata ve yoğurt mutlaka tüketmelisiniz. Salatanın yanına ızgara veya buğulama olarak pişen balık veya 1 porsiyon sebze yemeği yiyebilirsiniz. Ara sıra yemeklerinizin içerisine kıyma ya da tavuk ilave edebilirsiniz. Akşam yemeklerinizde kesinlikle ekmek tüketmemelisiniz. Acıkmamak için bol bol su için.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:20
  1. akdeniz diyeti
  2. akdeniz idyeti nedir
  3. akdeniz diyeti faydaları
  4. akdeniz diyetini kimler yapabilir
  5. akdeniz diyeti ne kadar sürer
  6. akdeniz diyeti zayıflatır mı
  7. akdeniz diyeti nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel hayır yemekleri devam ediyor
    1. Geleneksel hayır yemekleri devam ediyor
    2. "İstanbul seçimleri Türkiye için büyük..
    3. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    4. Mustafa Palancıoğlu: "Memur statüsünde..
    5. Sakarya’da otomobil beton refüje..
    6. Otomobiller çarpıştı, altında kalan..
    7. Malatya’da cinayet: polis memuru ve..
    8. Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı |..
    9. Tatilciler karayolunu tıkadı
    10. Voleybolda milli maçın ardından
    11. Çevre Bakanı Murat Kurum’u terleten..
    12. Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı
    13. Şevval orucu kaza orucu yerine tutulur..
    14. 7 gün 24 saat ellerini yemesin diye..
    15. "Yıldırım 23 Haziran’dan sonra da..
    16. Dönüşler başladı, kazalar arttı!..
    17. Herkesi şaşkına çeviren nikah
    18. Vali Çeber, Sahil Güvenlik Botu ile..
    19. Vali Taşbilek: “Bayram tatili..
    20. Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı!
    21. Bolu TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu..
    22. Mardin’de trafik kazası: 7 yaralı
    23. Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 7 yaralı
    24. Elazığ’da trafik kazası: 4’ü çocuk 10..
    25. İstanbul Üniversitesi yüksek lisans..
    26. 69 yaşındaki şahıs tarlada ölü bulundu
    27. Binali Yıldırım, neden Uğur Dündar'ı..
    28. İşçileri taşıyan kamyonetin aşırı..
    29. VIP’ci İmamoğlu’na 'devlet dersi':..
    30. FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi