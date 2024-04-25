AKÇAABAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2011/344

KARAR NO : 2021/708

SANIK : BELA KHARABADZE, EDİŞAR ve MARGARİTA oğlu, 1960 GÜRCİSTAN doğumlu Bagdati bölgesi Dimi Köyü GÜRCİSTAN

SANIK : MAQVALA KAISHAURİ, ARÇİL ve SOLUME oğlu, 1951 GÜRCİSTAN doğumlu Dusheti bölgesi Pasanauri ilçesi Stalini Sok No : 63 GÜRCİSTAN

SUÇ : 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 31.10.2010

KARAR TARİHİ : 28.10.2021

HÜKÜM : Kamu davasının dava zamanaşımının süresinin dolması nedeniyle TCK

66/1-4 ve CMK 223/8 maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

İSTİNAF DİLEKÇESİ : Katılan vekili Av. Müslim EFE tarafından ibraz edilen 25.11.2021 tarihli

İstinaf Dilekçesinin

Yukarıda yazılı bilgiler doğrultusunda Sanıklar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu sebebiyle mahkememizde yapılan yargılama sonunda Kamu davasının dava zamanaşımının süresinin dolması nedeniyle TCK66/1-4 ve CMK 223/8 maddeleri gereğince Düşürülmesine dair verilen kararın ve Katılan vekili Av. Müslim EFE tarafından ibraz edilen 25.11.2021 tarihli İstinaf Dilekçesinin sanıkların savunmasında beyan ettiği ve bilinen yukarıda yazılı adresinde kendisine tebliğ edilmesi için Gürcistan dilinde tercüme yaptırılarak Adalet Bakanlığı aracılığı ile istinabe yoluna gidilmiş, tebligat yapılamamış, uyap sisteminde adres sorgulamasında yurt dışı adresi bulunamamış, sanık tarafından adres değişikliği mahkememize bildirilmemiş ve aradan geçen yaklaşık 3 yılık süre içerisinde tebliğ imkanı bulunamamış olmakla ve dosyanın zaman aşımı sürecinde olduğu, verilen karar gereğince sanıklara gazete ile ilanen tebligat yapılmak suretiyle kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edilmesi gerektiğinden tebligat kanununun 31. Maddesi gereğice işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek Zabıt Katibinine yapılacak bir beyanla beyanının tutanağa geçirilip Hakime onaylatmak suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmemesi halinde hükmün istinaf incelemesine gönderilerek kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 12.03.2024

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Basın No: ILN02021574