AKÇAABAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2013/99

KARAR NO : 2016/332

SANIK: AMİRAN TCHELIDZE, AVTO ve GULNAZ oğlu, 04/04/1989 GÜRCİSTAN

doğumlu Ozurgetı sılaurı köyü GÜRCİSTAN

SANIK: PRİDAN KAKALADZE, ARCHIL ve ETERİ oğlu, 12/07/1976 GÜRCİSTAN

doğumlu Shuakhevi Bölgesi Nigazeuri köyü Batum / GÜRCİSTAN

SUÇ: 5607 sayılı kanuna muhalefet

SUÇ TARİHİ: 14/01/2013

KARAR TARİHİ: 28/04/2016

HÜKÜM : 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ve 80,00 TL Adli Para Cezası (Sanık Amiran Tchelıdze)

1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ve 80,00 TL Adli Para Cezası (Sanık Pridan Kakaladze)

Yukarıda yazılı bilgiler doğrultusunda Sanıklar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu sebebiyle mahkememizde yapılan yargılama sonunda verilen her bir sanık için 1Yıl 8 Ay Hapis Cezası ve 80,00er TL Adli Para Cezasına ilişkin karar sanıkların savunmalarında beyan ettikleri ve bilinen yukarıda yazılı adreslerinde kendilerine tebliğ edilmesi için Gürcistan dilinde tercüme yaptırılarak Adalet Bakanlığı aracılığı ile istinabe yoluna gidilmiş, tebligat yapılamamış, uyap sisteminde adres sorgulamasında yurt dışı adresi bulunamamış, sanık tarafından adres değişikliği mahkememize bildirilmemiş ve aradan geçen yaklaşık 8 yılık süre içerisinde tebliğ imkanı bulunamamış olmakla, verilen karar gereğince sanığa gazete ile ilanen tebligat yapılmak suretiyle kararın tebliğ edilmesi gerektiğinden tebligat kanununun 31. Maddesi gereğice işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek Zabıt Katibinine yapılacak bir beyanla beyanının tutanağa geçirilip Hakime onaylatmak suretiyle temyiz yoluna başvurabileceği,süresinde temyiz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 13.03.2024

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Basın No: ILN02021504