AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ



MOTORİN (eurodizel) temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/91123

1-İdarenin a) Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : SELIMIYE HAREM ISKELE MAHALLESİ BURHAN FELEK CADDESİ NO:1 34668 Harem ÜSKÜDAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163488020 - 2163451705 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MOTORİN (eurodizel) temini b) Niteliği, türü ve miktarı : 100 000 LT MOTORİN TEMİN EDİLECEKTİR

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK MÜDÜRLÜK ç) Süresi/teslim tarihi : teknik şartnamade belirtilmiştir. d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalandıktan sonra 5 gün içinde 29.02.2024 e kadar



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.02.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:



2.1. maddesinde belirtilen; EPDK’dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) alınmış Akaryakıt Bayilik Lisansı

Karayolu taşıması ADR belgesine sahip olacaktır.





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Motorin aşağıda belirtilen teknik özelliklere uygun olacaktır. Motorine ait burada belirtilmeyen özellikler, TSE EN 590+A1 standardına uygun olacaktır. Ayrıca TSE veya TÜPRAŞ motorin özelliklerinde bir değişiklik olması halinde en son yürürlükteki özelliklere uygun olacaktır. Rafineriden dolumu yapılan motorin Ulusal Marker ihtiva edecektir. 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Motorin aşağıda belirtilen teknik özelliklere uygun olacaktır. Motorine ait burada belirtilmeyen özellikler, TSE EN 590+A1 standardına uygun olacaktır. Ayrıca TSE veya TÜPRAŞ motorin özelliklerinde bir değişiklik olması halinde en son yürürlükteki özelliklere uygun olacaktır. Rafineriden dolumu yapılan motorin Ulusal Marker ihtiva edecektir.

EPDK alınan bayilik lisansı 4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması (ADR) Hakkında Yönetmelik” hükümlerini eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Firmalar ADR belgesine sahip olacaktır adr

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

kamu ve özel sektörde yapılan her türlü akaryakıt işine ait işdeneyim belgesi; benzer iş olarak kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN01974551