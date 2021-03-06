AK Parti'yi devirmek isteyenler, "İstanbul Sözleşmesi" üzerinden buluşuyor

Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirecek hamlelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi devirmek isteyenlerin ortak adresi İstanbul Sözleşmesi oldu. Kadına yönelik şiddeti engelleme kılıfıyla her türlü ahlaksızlığı meşrulaştıran ve aile yapısını dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi, yeni bir tiyatronun da sergilenmesine neden olacak.

Bu akşam bir araya gelecekler

Başörtüsüne olan düşmanlığıyla bilinen CHP'li Aylin Nazlıaka ile müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini, "çocuklara cinsel istismarı artıracak" şeklinde yorumlayacak kadar dindar karşıtlığında çukurlaşan sözde Av. Yelda Koçak bugün saat 19:00'da Clubhouse'daki "Siyasal bir uzlaşı örneği olarak: İstanbul Sözleşmesi" tiyatrosunda buluşacak. Nazlıaka ve Koçak'ın yanında terör örgütü HDP ile iş kotaran İP adına Ayşe Yanıkömeroğlu da olacak.

Aylin Nazlıaka'nın dindar çocukları hedef gösteren, türban aleyhtarı yazısından bir bölüm

Tiyatroya 'anlam' kazandıranlar

Söz konusu tiyatroya "anlam kazandıran" isimler ise Deva Partili Elif Esen ile Gelecek Partili Habibe Başer olacak. Deva Partisi ve Gelecek Partisi adına tiyatroya katılacak isimlerin, din karşıtlarının İstanbul Sözleşmesi'ne ölümüne verdikleri desteği onaylayıp onaylamayacakları ise merak konusu.

Bu sorunun cevabı, saat 19.00'da sergilenecek olan tiyatroda yer alacak.