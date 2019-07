AK Parti’li yöneticiler, Mardin’e hizmet taleplerini Bakanlara iletti

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve ilçelerde görev yapan belediye başkanları, Ankara’da Bakanlarla görüşerek bölgeye hizmet için taleplerini iletti.

AK Parti Genel Merkez tarafından her ay düzenlenen il başkanları ve bölge toplantılarına katılmak üzere Ankara’da bulunan Kılıç, Mardin’in Midyat, Yeşilli, Artuklu, Dargeçit, Ömerli belediye başkanları, milletvekilleri Şeymus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ileEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamlarında ziyaret ederek bölge taleplerini iletti.

Büyük emek ve yatırımlarla son aşamalarına gelinen Güneydoğu Anadolu Projesi’nin yapımının tamamlanması için çalışmalara hız verilmesini talep ettiklerini belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Çünkü GAP’ın bitmesi demek tüm bölgemizin can suyuna kavuşması demek olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah bu konu ile ilgili taleplerimiz olumlu sonuçlanacaktır. Çiftçilerimizin prim desteklerinin zamanında ödenmesi gerektiği konusunu da gündeme alarak, yapılan bu desteklemelerle çiftçilerimizin işlerini daha şevkle yapmaları ve tarıma yönelik daha fazla yatırım yapmalarının önünün açılacağını belirttik. Tarımsal ürünlerde çiftçilerimizin desteklenmesinin yanında bölgemizde tarıma yönelik hibe desteklerinin devam etmesi gerektiğini dile getirerek, bölgede yakaladığımız huzur ve kalkınma ortamının daha da pekişmesi açısından önemli olduğunu vurguladık. 31 Mart seçimlerinde yaptığımız olağanüstü çalışmalar sonucunda aldığımız beş tane belediyenin daha iyi hizmetler sunabilmesi için yaptığımız proje ve analizleri Bakanlarımıza ilettik. Özellikle park, bahçe ve yeşillendirilecek olan alanlar için hazırlayacağımız projelerin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdik. Aldığımız belediyelerin vatandaşımıza yönelik çalışmalarda daha aktif olabilmeleri ve ilçelerimizin görsel açıdan olumlu yönde değişmesi için ihtiyacımız olan park, bahçe ve aydınlatma gibi ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olunmasını ayrıca Dargeçit, Ömerli ilçelerimizin bir an önce doğalgaza kavuşturulması gerektiğini vurguladık. Mardin ve tüm ilçelerini ilgilendiren enerji koridorunun bir an önce iyileştirilmesinin elzem konuların arasında olduğunu ve bu konuda çok daha hassas davranılması gerektiğini sayın bakanlarımıza ilettik. Bizleri ağırlayarak büyük incelik ve tevazu gösteren sayın bakanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.