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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti'de seçim sonrası on isimle yola devam edilmeme kararı alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilat yönetimi ile bir araya gelerek 31 Mart seçimi sonrası 81 ilde alınan sonuçları masaya yatırdı. 10’un üzerinde il başkanı ve bazı ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeme kararı alındı.

19 Nisan 2019 Cuma 07:31
AK Parti'de seçim sonrası on isimle yola devam edilmeme kararı alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde başarısız olan, adaylarla ters düşen ve özellikle parti içi çekişmelere neden teşkilat yönetimleri ile ilgili süreci başlattı. İzmir’de il başkanının istifası ile başlayan süreç, dün seçimi MHP’nin kazandığı Çankırı ve Karaman’la devam etti. Ankara ve İstanbul il yönetimleri ile ilgili kararın da bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtildi.

Değişim kayıpla sınırlı kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti Teşkilat Başkanlığı yönetimi ile bir araya gelerek seçim sürecinde teşkilatların çalışma performanslarına ilişkin raporu görüştü. Teşkilat başkanlığının 81 ile ilişkin hazırladığı raporun iki buçuk saat süreyle değerlendirildiği toplantıda seçim sürecinde, performansı düşük olan, adayla ters düşen, parti içinde dedikodu üreten, parti içi çekişmelere neden olan ve toplumun tepkisini alan teşkilat yöneticileri tek tek tespit edildi. Onun üzerinde il başkanı ve bazı ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeme kararı alındı. Bu kapsamda İzmir’in ardından, seçimi MHP’nin kazandığı Çankırı ve Karaman il başkanları da istifa etti. AK Parti kaynakları, görevden almaların sadece seçimlerin kaybedildiği yerlerle ilgili sınırlı kalmayacağını dile getirdi.

Adaylarla ilgili yanıldığımız yerler oldu

Teşkilat başkanlığının hazırladığı raporda yer alan bazı il başkanlarının görevden alınmasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıktığı öğrenildi. Erdoğan seçim sürecinde yaşanan aksaklıklarla ilgili tüm sorumluluğun ve suçun teşkilatlara atılmasının doğru olmadığını, adaylarla ilgili problemlerin de yaşandığını belirterek “Bazı yerlerde adaylarla ilgili sıkıntılarımız oldu maalesef. Yanıldıklarımız oldu” dedi.

İstanbul’da kararı Erdoğan verecek

Öte yandan, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra bazı büyük illerin yönetimleri konusundaki kararın ise bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bu İstanbul dışındaki yerler için acele etmeyeceği ve kapsamlı değerlendirmelerden sonra karar vereceği ifade ediliyor.

Seçimin kazananı ak parti’dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirirken bir kez daha ‘Moral bozmayın’ uyarısında bulundu. Erdoğan “Teşkilatlarımız kötümser olmasın, moralini bozmasın. Seçimin kazanını biziz. Kaybettiğimiz yerleri de çok küçük farklarla kaybettik. Elbette, bunun nedenini tartışacağız, değerlendireceğiz ve gereğini yapacağız. Ama artık önümüze bakıp, 2023 hedeflerimize kilitleneceğiz” dedi.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 07:31
  1. Karaman
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Çankırı
  5. Ankara
  6. AK PARTİ
  7. Erdoğan
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Cumhur TurgutCumhur Turgut34 dk önce
    Bir iki senenin yeni Anavatan partisi (ANAP) hayırlı olsun.

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