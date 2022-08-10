Ak Parti sessiz devrimlerin önünü açtı

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Kurulduğu günden beri vesayet odaklarıyla mücadele eden AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümüne sayılı günler kala AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Akit aracılığıyla önemli mesajlar verdi.

Yeni Akit’e konuşan Turan, “AK Parti, milletimizin değerlerini kuşanarak Türkiye’yi tarihi kodlarıyla yeniden buluşturan bir dava hareketidir. AK Parti, Türkiye’nin birleştirici gücüdür. Türkiye’nin her tarafında oy alacak güce sahip olması, bunun göstergesidir. AK Parti reformist ve dinamik yapısıyla, milletin değerleriyle hareket ederek Türkiye’de sessiz devrimlerin önünü açmıştır. Milletimizin desteğiyle, dün yaşanan kronik sorunlar, yasaklar ve vesayet, tarihin çöp sepetine atılmış; Türkiye kamburlarından kurtulmuştur” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana ülkemizin tarihi dönüşümüne öncülük ettiğini, birçok mega projeyi ve yatırımı milletin hizmetine sunduğunu anlatan Turan “Ama en önemlisi, Türkiye’nin yeniden tarihi misyonunu üstlenmesidir. Bugün Türkiye, küresel bir aktör olarak duruşuyla, liderliğiyle, diplomatik başarısıyla, dünyadaki krizlerin çözülmesine öncülük ediyor. En son iki savaşan ülke Rusya ve Ukrayna’yı birçok kez masaya oturttu. Dünya tahıl krizini çözdü. Bunlar, ülkemizin başarısıdır. Mavi Vatan’da egemenlik haklarımızı kararlılıkla muhafaza ediyoruz. 4. Sondaj gemimiz Abdülhamid Han, hidrokarbon aramak üzere, dün göreve çıktı. Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Kıbrıs’ta, Karabağ’da ve terörle mücadelede Türkiye’nin tavrı çok kıymetli. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye, insani değerler adına da tarihi rol üstleniyor. Her alanda sözü dinlenen, tavrı beklenen Türkiye fotoğrafı, millet iradesine bağlılığın sonucudur” dedi.

Evet sıkıntılar var aşacak olan da biziz

Turan şöyle devam etti; “Hata yapmazsak alternatifimiz yok. Uluslararası konjonktürden, emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklı, 3 yıl süren salgından, 6 aydır devam eden savaştan kaynaklı bazı sıkıntılarımız elbette var. Ancak bunları aşacak olan da bizleriz. Daha uzun yıllar, milletimizin teveccühüyle yolumuza devam edeceğimize inancımız tam. Desteğiyle, duasıyla bizlere güç veren aziz milletimize müteşekkiriz”