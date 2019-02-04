0553 313 94 23

AK Parti seçim anketi 2019 Yerel seçim anket sonuçları Ankara

31 Mart 2019 yerel seçimleri için siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ederken, YSK’nın seçim takvimi de işlemeye devam ediyor. Türkiye yerel yönetimlerini seçmek üzere Mart 2019’da sandık başına gidecek. Peki AK Parti yerel seçim anket sonuçlarına göre ne kadar oy alıyor? Yerel seçim 2019 AK Parti anket sonuçları son dakika. Ankara'da son seçim anket sonuçları Mehmet Özhaseki mi Mansur Yavaş mı önde?

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:08
AK Parti seçim anketi 2019 Yerel seçim anket sonuçları Ankara

31 Mart 2019 yerel seçimleri için siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ederken, YSK’nın seçim takvimi de işlemeye devam ediyor. Türkiye yerel yönetimlerini seçmek üzere Mart 2019’da sandık başına gidecek. Peki AK Parti yerel seçim anket sonuçlarına göre ne kadar oy alıyor? Yerel seçim 2019 AK Parti anket sonuçları son dakika. Ankara'da son seçim anket sonuçları Mehmet Özhaseki mi Mansur Yavaş mı önde?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti’nin son oy durumunu paylaştı. Yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarını değerlendiren Kurtulmuş, "Partimiz düzenli olarak anket yaptıran bir parti. 15 gün arayla, seçim sonlarına doğru her hafta anket yaptırıyoruz. Partimiz anketlere bakarak, nerede eksik var, nerede yoğunlaşmak gerekiyor, bunlar tespit edilebiliyor. Şu anda AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir. İnşallah büyükşehirler başta olmak üzere seçimin sonuçları ile ilgili bir tereddüt görmüyorum ama hiçbir seçim masa başında kazanılmıyor." diye konuştu.

Özhaseki mi Yavaş mı?

Öte yandan, Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:08
  1. Ankara
  2. 2019 seçimleri anketi
  3. genar seçim anketi 2019
  4. en son seçim anketleri 2019
  5. yerel seçim anketi 2019 katıl
  6. 2019 antalya yerel seçim anketleri
  7. istanbul yerel seçim anketi
  8. yerel seçim anket sonuçları
  9. orc 2019 seçim anketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Benzine 6 kuruş zam
    1. Benzine 6 kuruş zam
    2. Parejo, 2022'ye kadar Valencia'da
    3. Modern binaya taşınsalar da..
    4. Dr. Ercan Varlıbaş yeniden BİYOSAD..
    5. Celal Doğan hangi partiden aday Celal..
    6. Merkel'den Brexit açıklaması
    7. ALS, SMA ve MS hastaları için kuruluyor
    8. GÜNCELLEME - Bebek'te tekne yangını
    9. Merakla beklenen özellik sonunda..
    10. Altının kilogramı 220 bin 500 liraya..
    11. S.Arabistan idama mahkum etti! Türkiye..
    12. İstanbul'da köprüler mavi ve turuncuya..
    13. TBMM Başkanı Yıldırım: "(AK Parti..
    14. Yıldırım, okul arkadaşları ve..
    15. Erzurumspor, Başakşehir maçı..
    16. Fransızlar yazdı: Türkiye ile Batı..
    17. İran yargısından özel ticari..
    18. Yarın (5 şubat) Akdeniz Bölgesi'nde..
    19. Riccardo Fraccari Kızılcahamam'da
    20. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor