AK Parti seçim anketi 2019 Yerel seçim anket sonuçları Ankara

31 Mart 2019 yerel seçimleri için siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ederken, YSK’nın seçim takvimi de işlemeye devam ediyor. Türkiye yerel yönetimlerini seçmek üzere Mart 2019’da sandık başına gidecek. Peki AK Parti yerel seçim anket sonuçlarına göre ne kadar oy alıyor? Yerel seçim 2019 AK Parti anket sonuçları son dakika. Ankara'da son seçim anket sonuçları Mehmet Özhaseki mi Mansur Yavaş mı önde?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti’nin son oy durumunu paylaştı. Yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarını değerlendiren Kurtulmuş, "Partimiz düzenli olarak anket yaptıran bir parti. 15 gün arayla, seçim sonlarına doğru her hafta anket yaptırıyoruz. Partimiz anketlere bakarak, nerede eksik var, nerede yoğunlaşmak gerekiyor, bunlar tespit edilebiliyor. Şu anda AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir. İnşallah büyükşehirler başta olmak üzere seçimin sonuçları ile ilgili bir tereddüt görmüyorum ama hiçbir seçim masa başında kazanılmıyor." diye konuştu.

Özhaseki mi Yavaş mı?

Öte yandan, Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.