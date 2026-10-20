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Aktüel AK Parti Ömerli Gençliği Genç Girişimcilerle Bir Araya Geldi
Aktüel

AK Parti Ömerli Gençliği Genç Girişimcilerle Bir Araya Geldi

Yeniakit Publisher
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AK Parti Ömerli Gençliği Genç Girişimcilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar ve AK Parti Ömerli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Geyik beraberlerinde ki heyetle birlikte Ömerli ilçesinde faaliyet gösteren genç girişimcilerle bir araya geldiler.

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar, AK Parti Ömerli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Geyik, ilçede faaliyet gösteren genç girişimcilerle bir araya gelerek hasbihalde buldular.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde gençlerin iş hayatındaki deneyimleri, karşılaştıkları zorluklar ve istihdam olanaklarının geliştirilmesine yönelik öneriler ele alındı. Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar yaptığı açıklamada, "Genç esnaf kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Onların Ömerli ilçemize olan katkıları azımsanmayacak kadar çoktur. Bizler de onların daha fazla söz sahibi olması ve kalkınmaları için elimizden geleni yapacağız."

Ömerli Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Geyik, gençlerin üretim ve girişimcilik alanındaki katkılarının önemine dikkat çekti. Başkan Süleyman Geyik yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Gençlerimizin iş hayatında aktif rol alması, ilçemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük bir fırsattır. Onların enerjisi ve girişimci ruhu, geleceğimizin en önemli teminatıdır." Dedi

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