AK Parti Menemen’den muhtarlara ziyaret

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel ve teşkilat üyeleri, ilçeye bağlı tüm muhtarları tek tek ziyaret ederek sorunları yerinde inceledi.

Menemen’de yaşanan tüm sıkıntıları bizzat yerinde incelemek istediklerini ifade eden AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, “AK Parti Menemen İlçe Teşkilatı olarak ülkemizin can damarı olan köylerimizi, mahallelerimizi, burada yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ederken tüm sıkıntıları bizzat yerinde görüyor ve bu sorunlarla ilgili gerekli adımları atmak için girişimlerde bulunuyoruz. Muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın sadece seçim süreçlerinde değil, her zaman yanında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz” dedi. Başkan Yüksel, gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtarlara ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da fotoğrafını hediye ederek, her türlü sorununun çözümü için AK Parti’nin tüm gücü ile hazır olduğunu belirtti.