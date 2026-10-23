AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan: “Asrın Destanı’yla Ayağa Kalkan Malatya, Türkiye Yüzyılı’nın Parlayan Şehirlerinden Biri Olacak”

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde, “Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye” anlayışıyla düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Malatya’da basın toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın teşrifleriyle düzenlenen toplantıya; TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Cansın Yılmaz Yaşar, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, MKYK Üyeleri Mehmet Umur, Serpil Kavrak ve Ahmet Bilal Kıymaz, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ayşe Deniz Çelik, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve Abdurrahman Babacan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Av. Ali Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Malatya’nın 13 ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilecek programlarla vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyeceklerini ifade etti.

“AK PARTİ, MİLLETİN İRADESİNİ SİYASETİN MERKEZİNE ALAN BÜYÜK BİR HAREKETTİR”

AK Parti’nin kuruluşundan bugüne millet odaklı siyaset anlayışıyla Türkiye’ye önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan İl Başkanı Ali Bakan, şunları söyledi:

“AK Parti, kurulduğu ilk günden itibaren milletimizin iradesini siyasetin merkezine alan, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye’nin çehresini değiştiren büyük bir siyasi harekettir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz; ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, savunma sanayiinden dış politikaya kadar her alanda tarihî kazanımlar elde etmiştir. Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedefimiz; daha güçlü, daha bağımsız ve daha müreffeh bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmektir.”

“10 AYDA 10 BİN 723 HEMŞEHRİMİZİ İL BAŞKANLIĞIMIZDA AĞIRLADIK”

AK Parti Malatya teşkilatının 2026 yılı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin verileri paylaşan Bakan, siyaseti vatandaşlarla iç içe yürüttüklerini belirtti.

1 Ocak–20 Ekim 2026 tarihleri arasında 1.342 mahalle ve 2.783 hane ziyareti gerçekleştirdiklerini açıklayan Bakan, Ramazan ayında ayrıca 2.139 haneye misafir olduklarını söyledi.

Bu süreçte 37 resmî kurum, 39 eğitim ve öğretim kurumu, 27 sendika, 51 sivil toplum kuruluşu ve 42 basın ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Bakan, teşkilat çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Teşkilatlarımızın birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla 42 teşkilat içi program, 126 il ve ilçe danışma meclisi toplantısı, 367 mahalle buluşması ve 31 parti içi eğitim programı düzenledik. Son 10 ay içerisinde 15 bakanımız, 7 genel başkan yardımcımız başta olmak üzere MYK ve MKYK üyelerimiz ile Genel Merkezimizin kıymetli temsilcilerinden oluşan 105 misafirimizi Malatya’mızda ağırladık.

Aynı dönemde il ve ilçe başkan yardımcılarımız, nöbetçi başkan yardımcılarımız aracılığıyla; randevulu görüşmelerimiz ve halk günü buluşmalarımız kapsamında 10.723 hemşehrimizi İl Başkanlığımızda misafir ederek talep ve beklentilerini dinledik.”

Kadın kollarından gençlik kollarına, ilçe başkanlıklarından mahalle teşkilatlarına kadar bütün kadrolarıyla sahada olduklarını ifade eden Bakan, üyelik çalışmalarındaki başarıya da dikkat çekti.

Bakan, “2025 yılında 10.080 yeni üye ile yıllık üyelik hedefimizin yüzde 110’una ulaştık. 2026 yılında ise yılın tamamlanmasına iki ay kala 9.585 yeni üye ile hedefimizin yüzde 98’ini gerçekleştirdik. Bu başarıda emeği bulunan bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“MALATYA’MIZDA 43 BİN 882 ANAHTAR TESLİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Malatya’nın 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşadığını hatırlatan Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan yeniden inşa seferberliğiyle şehrin hızla ayağa kaldırıldığını söyledi.

Deprem sonrası konut ve iş yeri çalışmalarına ilişkin rakamları paylaşan Bakan, şöyle konuştu:

“Daha önce gerçekleştirilen kuralarla Malatya’mızda il ve ilçe merkezlerinde 62.540 konut ve 4.088 iş yeri, kırsalda 13.032 köy evi olmak üzere toplam 79.660 bağımsız bölümün kurası çekilerek hak sahiplerimize teslim edilmiştir.

İlimizde kentsel alanlarda 22.158 konut, kırsalda 8.388 köy evi olmak üzere toplam 30.546 konutun anahtar teslimi yapılmıştır. Rezerv alanlarda ise 11.063 konut, 1.613 ticarethane ve 660 ofis olmak üzere toplam 13.336 anahtar teslimi gerçekleştirilmiştir. Böylece rezerv alanlar dâhil Malatya’mızda toplam 43.882 anahtar teslimine ulaşılmıştır.”

“MALATYA’YI BÖLGENİN ÖNCÜ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ HÂLİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ”

Yeniden inşa çalışmalarının yanı sıra Malatya’ya kazandırılan kamu yatırımlarına da değinen Bakan, Kuzey Çevre Yolu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası, Polisevi ve sosyal tesislerle şehrin ulaşım ve sosyal altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.

Yeni Adliye Sarayı, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi yatırımlarının Malatya’nın bölgesel konumunu güçlendireceğini belirten Bakan, şunları kaydetti:

“Yeni Adliye Sarayı, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi yatırımlarıyla Malatya’mızı yalnızca kendi ihtiyaçlarına değil, çevre illere de cevap veren, bölgenin önemli adalet ve hukuk merkezlerinden biri hâline getiriyoruz. PTT Bölge Müdürlüğünü Malatya’mıza kazandırarak şehrimizin bölgesel merkez olma konumunu daha da güçlendiriyoruz.

Hedefimiz, Malatya’mızı yalnızca yeniden inşa etmek değil; ulaşımıyla, ticaretiyle, kamu yatırımlarıyla ve sosyal imkânlarıyla bölgesinin öncü şehirlerinden biri hâline getirmektir.”

“GENÇLİK VE SPOR ALANINDA 43 YENİ YATIRIMI MALATYA’MIZA KAZANDIRIYORUZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın destekleriyle Malatya’ya önemli yatırımlar kazandırıldığını belirten Bakan, şehir genelinde 43 yeni spor tesisi ve gençlik merkezi yatırımının hayata geçirildiğini ifade etti.

Bakan, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe verdiği önem doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın güçlü destekleriyle Malatya’mıza 43 yeni spor tesisi ve gençlik merkezi yatırımı kazandırıyoruz. Gençlerimizin sporla, eğitimle ve sosyal faaliyetlerle buluşacağı bu yatırımlar, Malatya’mızın geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardır. Şehrimize ve gençlerimize verdiği güçlü desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“ASRIN DESTANI’YLA MALATYA’MIZ YENİDEN AYAĞA KALKIYOR”

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların yalnızca konut ve iş yeri inşasından ibaret olmadığını vurgulayan Bakan, Malatya’nın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının da yeniden canlandırıldığını belirtti.

Şehrin dört bir yanında yükselen konutlar, kalıcı ticaret alanları, eğitim kurumları ve sosyal donatıların Malatya’nın geleceğini şekillendirdiğini ifade eden Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

Bakan, “Asrın Destanı’yla yeniden ayağa kalkan Malatya’mız, Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehirlerinden biri olacaktır.” dedi.

“AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİYLE MALATYA’MIZIN BUGÜNÜNÜ VE YARINLARINI İNŞA EDİYORUZ”

AK Parti belediyeciliğinin eser ve hizmet siyaseti üzerine kurulu olduğunu belirten Bakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve diğer belediye başkanlarıyla şehrin yeniden yapılanma sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

Ulaşım, altyapı, çevre düzenlemeleri ve sosyal belediyecilik alanındaki çalışmaların yanı sıra kültür ve sanat faaliyetlerine de önem verdiklerini ifade eden Bakan, 12. Malatya Kitap Fuarı’na dikkat çekti.

Bakan, “Bugün Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle düzenlenen 12. Malatya Kitap Fuarı’nın açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzlerce yayınevi ve yazarın katılımıyla düzenlenen bu önemli organizasyon, Malatya’mızın kültür ve sanat hayatına büyük katkı sunuyor.” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, gençlik festivalleri, konserler ve çeşitli kültürel organizasyonlarla Malatya’nın sosyal hayatının yeniden canlandığını belirten Bakan, önümüzdeki dönemde tarım, sanayi, üretim ve ticaretin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da öncelikli olacağını kaydetti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ, MİLLETİMİZİN KARDEŞLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK”

Türkiye Yüzyılı vizyonunun ekonomik kalkınmanın ötesinde huzur, güvenlik ve tam bağımsızlık hedeflerini de kapsadığını ifade eden Bakan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirecek, ülkemizin enerjisini kalkınmaya ve geleceğe yönlendirecek tarihî bir adımdır. Şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin kardeşliğini ve devletimizin bekasını her şeyin üzerinde tutarak Türkiye’nin huzur ve güven içerisinde geleceğe ilerlemesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uluslararası diplomaside etkin bir rol üstlendiğini de belirten Bakan, Gazze başta olmak üzere insani krizlerin yaşandığı bölgelerde Türkiye’nin barış ve adalet için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü söyledi.

“SAVUNMA SANAYİİNDEKİ BAŞARILARIMIZ TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE VİZYONUMUZUN GÖSTERGESİ”

Türkiye’nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği atılımlara dikkat çeken Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millî teknoloji hamlesinin önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

Bakan, “İHA ve SİHA’larımızdan Bayraktar TB2 ve AKINCI’ya, KAAN’dan KIZILELMA’ya, TCG Anadolu’dan Çelik Kubbe’ye kadar millî projelerimizle savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltan, kendi teknolojisini geliştiren ve dünyaya ihraç eden güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Bu başarılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu tam bağımsız Türkiye vizyonunun en somut göstergeleridir.” dedi.

“MALATYA’MIZIN HER MESELESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Konuşmasının sonunda Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Malatya’nın 13 ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilecek programların önemine değinen İl Başkanı Ali Bakan, teşkilatın bütün kademeleriyle vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizler Malatya teşkilatı olarak Türkiye’nin bu büyük hedeflerine katkı sunarken, şehrimizin geleceğine ilişkin sorumluluğumuzu da en güçlü şekilde taşımaya devam edeceğiz.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’mızın her meselesinin takipçisi olacağız.

Bizim siyaset anlayışımızda milletimizin güveni en büyük emanettir. Bu emanete sahip çıkmak, hemşehrilerimizin beklentilerine cevap vermek ve Malatya’mızı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha ileriye taşımak için ilk günkü heyecanla çalışmayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında şehrimize teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, kıymetli milletvekillerimize, MKYK üyelerimize, programımızda emeği bulunan teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizle birlikte daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir Malatya için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.”