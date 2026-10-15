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Aktüel AK Parti Kahramanmaraş Heyetinden İçişleri Bakanı Çiftçi’ye Ziyaret
Aktüel

AK Parti Kahramanmaraş Heyetinden İçişleri Bakanı Çiftçi’ye Ziyaret

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AK Parti Kahramanmaraş Heyetinden İçişleri Bakanı Çiftçi’ye Ziyaret

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, İl Başkanı ve belediye başkanlarıyla başkentte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret eden Başkan Görgel, “Merkezi idaremiz, milletvekillerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımız ve belediyelerimizle iş birliği içerisinde hareket ederek şehrimizi daha dirençli ve güçlü bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin yeniden inşası, gelişimi ve geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara’da bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştiren Başkan Fırat Görgel, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Ziyarette; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ve Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca da yer aldı. Görüşmede, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yürütülen çalışmaların mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirilirken şehrin ihtiyaçları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

 

“Şehrimize Gösterdiği İlgi ve Destekler İçin Sayın Bakanımıza Şükranlarımızı Sunuyoruz”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın yeniden inşası, ihyası ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanması için çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz. Ankara’da gerçekleştirdiğimiz temaslar kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek şehrimizde devam eden yeniden yapılanma sürecini, yatırımlarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi değerlendirdik. Deprem sonrası süreçte altyapıdan üstyapıya, konutlardan sosyal yaşam alanlarına kadar şehrimizin her alanda güçlenmesi için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve yaşanabilir bir şehirde hayatlarını sürdürmesi en önemli önceliğimiz. Merkezi idaremiz, milletvekillerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımız ve belediyelerimizle iş birliği içerisinde hareket ederek şehrimizi daha dirençli ve güçlü bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza şehrimize gösterdiği ilgi ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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