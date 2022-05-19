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Yaşam Aile hekimi randevusuz hasta bakıyor mu? Aile hekimi randevu al
Yaşam

Aile hekimi randevusuz hasta bakıyor mu? Aile hekimi randevu al

Sağlık ocağından randevu nasıl alınır? Aile hekimleri ilk adım sağlık hizmetleri noktasında son derece önemlidir. Aile hekimine muayene olmak isteyenler ise nereden nasıl randevu almaları gerektiğini merak ediyor. Peki, aile hekiminden randevu nasıl alınır? Randevusu olmayan sağlık ocağına gidebilir mi?

Yeniakit Publisher
2022-05-19 19:25:00 -
Aile hekimi randevusuz hasta bakıyor mu? Aile hekimi randevu al

Sağlık ocakları vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen sağlık birimlerindendir. Pandemi sürecinde sağlık ocakları randevusuz hasta bakmıyordu. Bu sebeple randevusu olmayanlar aile hekimlerince muayene olup olamayacaklarını araştırıyor. Peki, sağlık ocağı için nereden randevu alınır?

Aile hekimi randevusuz hasta bakıyor mu? Aile hekimi randevu al

Sağlık ocaklarında randevusuz hasta muayeneleri yapılıyor. Bunun için sağlık ocaklarına gittiğiniz zaman sıra numarası almanız gerekiyor. Ancak randevulu hastaların öncelikleri olduğunu bilmeniz gerekiyor. Aile hekimi randevunuzu MHRS üzerinden ya da ALO 182’yi arayarak alabilirsiniz.

Randevu alırken TC kimlik numaranız istenecek busebeple kimliğinizi yanınızda hazır bulundurmanız gerekebilir. Online olarak randevu alacaksanız MHRS şifrenizin bulunması gerekiyor. Şayet MHRS şifreniz yoksa sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapmanız da mümkün.

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