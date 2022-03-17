Ahmet Cevat Acar kimdir? Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörü Ahmet Cevat Acar nereli?

Gündemde yer alan isimlerden birisi de Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar oldu. Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörü olmasıyla birlikte Ahmet Cevat Acar’ın hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Ahmet Cevat Acar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Ahmet Cevat Acar kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 1960 yılında Kastamonu-Taşköprü’de doğdu. 1980 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) İşletme Fakültesi “Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri”; doktorasını İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü “İşletme ve Personel Yönetim-Organizasyon” bölümünde tamamladı. İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda 1994 yılında Yardımcı Doçent, 1998’de Doçent, 2007’de Profesör oldu. “İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, Örgütsel Davranış” alanlarında eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve proje çalışmaları yaptı.

Akademik çalışmaları yanında çeşitli komisyon ve kurul üyelikleri/başkanlıkları ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, İşletme İktisadi Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Eğitim Koordinatörlüğü, Stratejik Planlama Kurulu Üyeliği, Kariyer Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Lisans Program Başkanlığı ile İ.Ü. Rektör Yardımcılığı (2010-2012) görevlerinde bulundu. Ağustos 2012’den itibaren TÜBA Başkanlığı görevini yürütmeye başlayan Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, Akademi’nin Haziran 2015’te gerçekleştirilen 47. Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu yeniden başkan seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Danışma Kurulu, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi Danışma Kurulu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Üyesi ve aynı zamanda Kamu Hakem Kurulu Yedek Üyesi olan Prof. Dr. ACAR, evli ve iki çocuk babasıdır.