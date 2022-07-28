Ahmet Çakar'dan Putin tezahüratı açıklaması: Büyük sıkıntı olacak
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 2-1'lik skorla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratını yorumlayan Ahmet Çakar bu tezahürat sonrası UEFA İcra Kurulu'nun acil koduyla toplandığını ve Fenerbahçe'nin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 yenilirken, sarı-lacivertli tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı çok konuşuldu.
"Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak"
Konuya ilişkin paylaşımda bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "UEFA icra kurulu acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemci ve temsilcisi ile görüştüler. Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak." ifadelerini kullandı.
"Tüm zamanların en vahim tezahüratı"
UEFA Başkanı Ceferin'e büyük baskı olduğunu belirten Çakar ayrıca, "Avrupa ülke liderlerine göre "Putin tezahüratı" tüm zamanların en vahim tezahüratı olarak değerlendiriliyor." dedi.