  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ahmet Çakar'dan Putin tezahüratı açıklaması: Büyük sıkıntı olacak
Spor

Ahmet Çakar'dan Putin tezahüratı açıklaması: Büyük sıkıntı olacak

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 2-1'lik skorla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratını yorumlayan Ahmet Çakar bu tezahürat sonrası UEFA İcra Kurulu'nun acil koduyla toplandığını ve Fenerbahçe'nin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 01:54:00 -
Ahmet Çakar'dan Putin tezahüratı açıklaması: Büyük sıkıntı olacak

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 yenilirken, sarı-lacivertli tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı çok konuşuldu.

"Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "UEFA icra kurulu acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemci ve temsilcisi ile görüştüler. Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak." ifadelerini kullandı.

"Tüm zamanların en vahim tezahüratı"

UEFA Başkanı Ceferin'e büyük baskı olduğunu belirten Çakar ayrıca, "Avrupa ülke liderlerine göre "Putin tezahüratı" tüm zamanların en vahim tezahüratı olarak değerlendiriliyor." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23