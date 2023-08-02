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Biyografi Ahmet Arıbaş kimdir? Ahmet Arıbaş yeni görev yeri
Biyografi

Ahmet Arıbaş kimdir? Ahmet Arıbaş yeni görev yeri

Yeniakit Publisher
2023-08-02 20:36:00 -
Ahmet Arıbaş kimdir? Ahmet Arıbaş yeni görev yeri

2 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de Emniyet Müdürlükleri Kararnamesi yer aldı. Buna göre 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da başka ile atandı. Peki, Ahmet Arıbaş kimdir?

Emniyet Müdürlükleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Ahmet Arıbaş kimdir?

Aksaray doğumlu olan Ahmet Arıbaş 2013 yılında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atandı. 2014’te bu görevinden ayrılan Arıbaş 27.12.2018 tarihli kararname ile Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

2 Ekim 2021'de Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Arıbaş, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Arıkan son olarak 2 Ağustos 2023'te Samsun İl Emniyet Müdürü oldu.

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