Ahlâksızlıkları ‘evde kal’madı

Topluma örnek olarak sunulan, magazin medyası tarafından her hareketleri haberleştirilen beden teşhircisi ünlüler, binlerce insanımızın virüs illetiyle boğuştuğu, birçok vatandaşın ise ekonomik sıkıntılarla mücadele verdiği koronavirüs sürecinde ahlak sınırlarını tamamen aştı. Yarı çıplak fotoğraf paylaşımıyla sosyal medyayı insan mezbahahanesine çeviren sözde sanatçı, oyuncu ve manken bozuntuları tepki topladı.

Sosyal medya teşhirin merkezi

Teknolojinin yaygınlık kazanmasıyla birlikte çeşitlenen sosyal medya uygulamaları, milyonlarca kullanıcıyla interaktif mecra halini aldı. Hızlı akış ve görsel ağırlıklı içeriklerin yoğun takipçi çektiği sosyal medya mecraları, yalanların hızlıca yaygınlık kazanmasının yanı sıra ahlak yoksunluğunun da merkezi haline geldi. Koronavirüs salgını sürecinde iyice ayyuka çıkan ahlaksızlık, sözde ünlü kadınların bedenlerini teşhir ederek “karantina pozu” adı altında paylaştığı görsellerle sosyal medyayı sarıyor.

Çıplak rezillikler

Instagram ve Tiktok gibi hesaplarında takipçi kazanmak için ar ve haya yoksunu paylaşımlar yapan ünlülerin ahlak sınırlarını tamamen aşan fotoğrafları yüz kızartıyor. Ahlaksızlığın adına “cesurluk” diyen magazin medyasının çukurlaşan haberleriyle pohpohlanan ahlak yobazları, vatandaşın can derdine düştüğü süreçte rezillik sergiliyor. Ahlaksızlık maskesi düşen manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptığı fotoğrafını Instagram’dan yayınladı. Şarkıcı Ebru Polat evinin banyosunda ‘kalça dansı’ yaparak tüm takipçilerini utandırdı. Tiktok üzerinden rezalet saçan Polat, hemen her gün farklı bir çirkinlikle gündeme geliyor. Oyuncu Gizem Karaca küvet pozunu, Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız görüntüsünü, Şeyma Subaşı ise anadan uryan şekilde yastık pozunu paylaştı. “Quarantine Pillow Challenge” ismi verilen sapkın akıma uyan Subaşı, üstsüz vücuduna bağladığı yastığıyla verdiği pozu utanmaksızın yayınladı.

Pedofilinin memuru!

Pedofili sapkınlığının yayılması için kukla olarak kullanılan şarkıcı Aleyna Tilki ise çocuk oyuncaklarının yer aldığı görselde yarı çıplak şekilde küvette çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Tilki’nin külotlu çorapla verdiği pozunda küvet etrafında çocuk oyuncakları yer alırken, aynı şarkıcının benzer görüntülerle yayınladığı şarkı kliplerinde de oyuncakları özellikle vurgulanıyor.

Ahlâksızlık kuyruğundalar

Londra’da yaşayan Serel Yereli, gecelik kıyafetiyle pencerede oturduğu görüntüsünü, Didem Soydan türlü ahlaksızlık içeren banyo fotoğaflarını, Duygu Özaslan yarı çıplak kıyafetli ayna karşısındaki görselini koronavirüs sürecinde sosyal medyadan yayınladı. Aynur Aydın, Danla Bilic, Hazar Ergüçlü, Özden Cerrahoğlu, Eda Taşpınar gibi ünlü simalar da yine bu gündemde gerçekleştirdikleri ahlak dışı fotoğraflarla toplumdan ne kadar kopuk olduklarını ilan etti.

Magazin medyasının çirkinliği

Sözde ünlü isimlerin yayınladığı aşufte pozlar, magazin medyasında çirkin başlıklarla normalleştiriliyor. “Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca’ya iltifat yağdı”, “Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram’ı salladı”, “Şeyma Subaşı göğsünün kenarındaki dövmeyi göstererek iç çamaşırsız poz verdi” şeklinde övücü başlıklarla sosyetenin haberini yapan magazin medyası, internet üzerinden bu sayede ‘tık’ peşinde koşuyor.