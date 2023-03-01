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Gündem Ahlaksızlığa bak içki satıyor soda satmayacakmış!
Gündem

Ahlaksızlığa bak içki satıyor soda satmayacakmış!

Kahramanmaraş depremi üzerinden iktidarın bölgedeki çalışmalarını hedef alan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bundan böyle Kızılay soda ürünlerini satmama kararı aldıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 19:51:00 -
Ahlaksızlığa bak içki satıyor soda satmayacakmış!

Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden Kızılay hedefe konan kurumlardan birisi de Kızılay oldu.

Depremin ilk gününden beri bölgede yaraların çalışması için çabalayan Kızılay'ı, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da hedef aldı.

Şu ahlaksızlığa bak!

Twitter'dan mesaj paylaşan Aybaş, alkol satmayı uygun görüp, Kızılay ürünlerini satmayacaklarını duyurdu.

Aybaş şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TBP) olarak Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık. Sizlerde içmeyerek destek verin. Kararımız, üyelerimize tavsiye niteliğindedir.
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