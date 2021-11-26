Ahlaksız dizi Aşk Mantık İntikam'daki skandalları bir bir anlattı! Sözleri şok etti

Ekrana getirdiği ahlaksız dizilerle aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV’de söz konusu yayınlar bitmek bilmiyor.

Yaz aylarında ekranlara gelen ve tepki çeken sahneleri ile izleyenleri çileden çıkaran Aşk Mantık İntikam dizisiyle ilgili şoke eden iddialar ortaya atıldı.

Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan ve projeden ayrılma kararı alan oyuncu Birgül Ulusoy, yapımcı ve yönetmenler hakkında ‘torpil’ imasında bulundu.

Dizi içerisinde farklı dengeler olduğunu söyleyen ve isim vermeden oyuncularla ilgili konuşan Ulusoy, şunları söyledi:

"Orada birçok dengeler var. Kimseyi zan altında bırakmayayım. Bir rol için anlaşıyorsunuz. Rol için ilerlemeler vaadediliyor. Esas kız ve esas oğlanın hikayesi ilerlerken senaristlerin kafası karışıyor ya da yapımcı 'Ona yaz, buna yazma' şeklinde müdahil olunca yan roller atıllaşıyor. Oyuncu olarak 'Benim burada ne işim var' diyorsun.

Ben yapımcıyı Boğaz'da karides yemeye davet etmediğim için, yönetmene düğününde altın kolye takmadığım için... Böyle ilişkilerin içinden geçiyor bu işler... Belli bir grubun içindeysen oyunculuk yapıyorsun. Belli insanlarla dirsek temasın varsa oyunculuk yapıyorsun. Bunun dışında senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun hiçbir önemi yok."