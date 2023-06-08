AĞRI İL ÖZEL İDARESİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN

Ağrı İli, Taşlıçay İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Kabristan mevkiinde bulunan 130 ada 82 parsel nolu kaymakamlık konutu dahil taşınmazın satışı yapılacaktır. Konut dahil taşınmazın satışına ilişkin aşağıda bilgileri belirtilen ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

SIRA NO TAŞINMAZ

CİNSİ TAŞINMAZ ADA/PARSEL TAŞINMAZ ALANI MUHAMMEN BEDEL GEÇİÇİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Kaymakamlık Konutu ve Arsası Ağrı İli Taşlıçay ilçesi Hürriyet Mah.

130 Ada 82 parsel

685,91 M²

7.006.570,60 TL

210.197,12 TL

19.06.2023

10:00

İhalenin yapılacağı yer;

Adı : Ağrı İl Özel İdaresi Adresi : Fırat Mah.Yaşar Kemal Cad.Ağrı İl Özel İdare No:269 Merkez/AĞRI

Talep edilen taşınmaza ait muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat, teminat mektubu veya nakit olarak İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-5001 numaralı hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 2.000,00 TL’dir. Şartname bedeli olarak yatırılacak tutarın İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair alınacak banka dekontu karşılığında doküman satışı yapılacaktır. İhale 19.06.2023 Pazartesi günü Saat 10.00’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği binasında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta, telgraf, faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile taşınmazın satışı için istenilen belgeleri içeren ihale dosyası, son müracaat tarihi olan 19.06.2023 Pazartesi günü saat 09:30’a kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İl Encümen Servisine teslim edilecektir.

9- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için;

2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak standart forma uygun teklif mektubu, Şirket adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırılması durumunda banka makbuzu, İhale dokümanı bedelinin ödendiğine dair ödenti makbuzu, Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış, kaşelenmiş şartname, Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri/ Gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, Türkiye’de tebligat işlemlerinde kullanılmak üzere şirkete ait adres belgesi, Mevzuat gereği gerçek veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi adı/numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacakları belge (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

Yukarıda ilgisine göre zorunlu kılınan sunulması istenen belgeler teklif zarfında idareye sunulacaktır.



İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6. maddenin (d), (e), (f), (g), (h), (j), (k) bendinde yer alan belgelerin ortak girişim oluşturan kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur.



İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.



Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.



İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.



İlan olunur.

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Basın No: ILN01840695