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Sağlık Ağız Diş Sağlığı Merkezi dünyanın en iyisi ödülünü aldı
Sağlık

Ağız Diş Sağlığı Merkezi dünyanın en iyisi ödülünü aldı

Geçtiğimiz haftalarda dijital dönüşümü ile dünyanın en iyi 3 sağlık kurtuluşu arasına girdiği açıklanan Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezine ödülü düzenlenen törenle verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 16:05:00 - 2021-11-20 16:07:14
Ağız Diş Sağlığı Merkezi dünyanın en iyisi ödülünü aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 17-19 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı gerçekleşti. Fuarda HIMSS EMRAM Seviye 6&7 ödül töreni de gerçekleşti.

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de HİMSS O-EMRAM Seviye 7 kriterlerini karşılayarak Türkiye’deki ilk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi oldu. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi müdürü Gürcan Çiçek tarafından yapılan sunumun ardından ödülü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve HIMSS USA III. President & CEO’su Harold “Hal” Wolf ve HIMSS Analitik Avrupa ve Latin Amerika, Birleşik Krallık Bölge Direktörü John Rayner’den aldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü de alınan ödülün ardından yazılı mesaj yayınlayarak, “Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, Bakanlığımız yetkililerine teşekkür ederiz. Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan tüm Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarımızı kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

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