Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen ekipler araçlarda sıkışan 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiisinde iki otomobil kafa kafaya çarpışt.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.