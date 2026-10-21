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Yaşam Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Yaşam

Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen ekipler araçlarda sıkışan 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiisinde iki otomobil kafa kafaya çarpışt.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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