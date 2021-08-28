Afganistan'dan dönen Mehmetçik'e hitap etti! Hulusi Akar'dan Libya ve Katar açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan dönen askerlere hitap etti.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen Türkiye tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Bu çerçevede kahraman ordumuzun, vatanımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenliği için sorumluluk üstlenmektedir. Bu çerçevede Libya'dan Kosava'ya, Katar'dan Somali'ye kadar üstün gayretle görev yapmaktadır.

Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret göstermiştir. 6 yıldır Hamit Karzai Havalimanı'nın işletilmesini sağlamıştır. Eğitim, yardım ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.

Afganistan'da 20 bin silah ve arkadaşımız görev almıştır. Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. TSK, NATO'nun sevgisini kazanmıştır.

8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir.