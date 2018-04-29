THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afgan Hazaralar'dan 'savaşa ve teröre hayır' açıklaması

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Afganlar Bilgilendirme ve Yardımlaşma Derneğince “Savaşa ve teröre hayır” basın açıklaması düzenlendi.

29 Nisan 2018 Pazar 15:21
Afgan Hazaralar'dan 'savaşa ve teröre hayır' açıklaması

''MAZLUM HALKIMIZ KATLEDİLMEYE DEVAM EDİYOR''

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen toplantıda basın açıklamasını okuyan Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Gül, Afganistan’da yapılan intihar saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, “Bugünlerde demokrasi ve insan hakları savunucuları Afganistan’a istikrar ve barış getirdik iddiasıyla uzaktan izlerken, insanlık düşmanları mazlum halkımızı katletmeye devam etmektedir. Kabil'in sokakları, ana yollar, camiler, okullar ve alışveriş merkezleri her gün cinayet ve kana tanıklık yapmaktadır. Her gün erkek, kadın, çocuk demeden insanları katleden teröristler yurt içinde ve yurt dışında güvendikleri destekçilerinin emirlerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyorlar. Yolsuzluğa boğulan hükümet ise faşizmin pençesinde bu cinayetlere çanak tutmaktadır.''

''GİZLİ ANLAŞMALARLA TERÖRİSTLER DESTEKLENİYOR''

''Bugün işgalci Batı ülkelerinin kendi menfaatlerini gözeten gizli anlaşmalarla teröristleri destekledikleri açıkça görülmektedir. Daha da acı olan halkın oyları ile seçilenler ise halkın yanında yer almak yerine kendi çıkarları için halkı unuttukları görülmektedir. Aydınlar ve milletini sevenler ise kardeş kanı dökenler tarafından saf dışı bırakılmıştır. Biz Afganistan’da yapılan intihar saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve Afganistan hükümetini ve uluslararası barış gücünü güvenliği sağlamak için göreve çağırıyoruz” dedi. 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:21
  1. Aydın
  2. Afganistan
  3. afganistan hazaraları
  4. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı
  5. trabzon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ot kansere çare olacak
    1. Yerli ot kansere çare olacak
    2. MİT'in operasyonundan rahatsız olan..
    3. Derbiyi kazanan Beşiktaş şampiyon oldu
    4. Avrupa toplumu çöküşte! Yıllık..
    5. Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    6. Gaziantep'te birlik çağrısı
    7. 10 şehirde aranıyordu, Edirne'de yol..
    8. MHP'li isim yatağında ölü bulundu
    9. Tesla'da şok istifa!
    10. Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna..
    11. Veysel Eroğlu: Kanal Edirne'nin yüzde..
    12. Mustafa Destici: Hangi şekilde olursa..
    13. Malatya'da kazanan yok!
    14. Alman ordusu dökülüyor... Ek bütçe..
    15. Meral Hava Yolları yüksekten uçuyor
    16. İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu:..
    17. Flaş iddia: Esed terör örgütü YPG'nin..
    18. İmzaların ne zaman atılacağı belli oldu!
    19. Çorum'da traktörün altında kalan..
    20. Suudlara ve BAE'ye silah ihracatı..
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm