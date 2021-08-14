AFAD’dan sel ve su baskınlarına müdahaleye devam

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel ve su baskınlarına müdahale çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır”

Tahliye çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Toplamda 1.480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere tahliye edilmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 526 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 511 afetzededen 457’si yakınlarının yanına tahliye edilmiştir.

Barınma çalışmaları

Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 857 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ankara İlinden Kastamonu’ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır. Çadırlarda 89 afetzede kalmaktadır. Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.733 kişilik kapasite bulunmakta olup, 131 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Bartın’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.000 kişilik kapasite ayrılmış olup 24 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Acil yardım ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu’ya 5 Milyon TL, Sinop’a 3 Milyon TL ve Bartın’a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ise Kastamonu’ya 5 Milyon, Sinop’a 3 milyon ve Bartın’a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon ₺ ödenek aktarılmıştır. Toplamda 23 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.