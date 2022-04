Adriana Lima kimdir? Adriana Lima eşi kim kaç çocuğu var?

Adriana Lima, 12 Haziran 1981 yılında Brezilya’da Salvador, Bahia’da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi. 1996’da yapılan Ford Supermodel of the World Contest’de ise 2. oldu.

Adriana Lima ne iş yapıyor, mesleği ne?

New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı. 1997-1998 yılları arasında daha kariyerinin başlarındayken Vogue ve Marie Claire gibi dergiler için çekimleri gerçekleştiren Lima, Christian Lacroix, Valentino gibi markalar ile öne çıktı.

2001’de Adriana Lima 8:47 dakikalık BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker’la birlikte oynadı.

Adriana Lima serveti ne kadar?

2006’da Forbes.com’un En Çok Kazanan Ünlüler (Highest Paid Celebrities) listesinde 97. sırada ve En Güçlü 100 İnsan (100 Most Powerful People) listesinde 99. sırada yer aldı. 2016'da 10,5 milyon ABD doları kazançla ikinci sırayı korudu. Ocak 2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programa katıldı ve yarışmadan kazandığı 75 bin Türk lirasını kanserli çocuklara bağışladı.

Adriana Lima eşi kim?

14 Şubat 2009'da NBA'de oynayan basketbolcu Marko Jarić ile evlenmiş olup, 15 Kasım 2009'da ilk kızı Valentina Lima Jarić dünyaya gelmiştir. İkinci kızı Sienna Lima Jarić, 12 Eylül 2012'de dünyaya gelmiştir. 2014 yılında boşandılar. Lima, Film yapımcısı Andre Lemmers III ile evliliğinden bir bebek beklediğini duyurmuştu. Adriana Lima Instagramda paylaştığı videoda takipçilerine bir oğlu olacağını paylaştı.