Adıyaman seçim anketi 2019 Adıyaman'da kim önde?

Adıyaman yerel seçim anket sonuçları merak ediliyordu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alana Adıyaman AK Parti açısından önemli illerin başında gelmekte. Adıyaman yerel seçim anket sonuçlarına göre Adıyaman’da kim önde? Adıyaman yerel seçim anket sonuçları 2019 açıklandı. Adıyaman’da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Adıyaman belediye başkan adayı Süleyman Kılınç ile CHP- İYİ ve Saadet Parti’nin ortak adayı Ahmet Faruk Ünsal (SP) oldu.

Adıyaman seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 364.382 seçmenin bin 554 sandıkta oy kullandığı Adıyaman’da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Adıyaman Cumhur İttifakı için kritik şehirlerin başında gelmekte. Adıyaman’da AK Parti’nin belediye başkan adayı Süleyman Kılınç olurken Saadet Partisi’nin (CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı) Adıyaman belediye başkan adayı Ahmet Faruk Ünsal oldu.

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerini kapsayan kamuoyu araştırma sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, 5 ilden 4’ünü AK Parti kazanıyor. Bölgede araştırmada yüzde 18.6 ila 23.6 aralığında kararsız seçmen var.

Adıyaman anket sonucu 2019

Adıyaman’da araştırmaya katılanların yüzde 38,5'i 31 Mart'ta tercihini AK Parti Adayı Süleyman Kılınç’tan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 26,7’lik kesim Millet ittifakı Adayı Ahmet Faruk Ünsal’a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 14,7 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 20,1 olarak belirlendi.

Adıyaman 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti Fehmi Hüsrev Kutlu % 56.5

CHP adayı Zeynal Bakır % 21.8

MHP adayı Mehmet Erdem % 12.8